Найден двойник Земли со своим Солнцем: но есть проблема с одним полушарием

Исследователи говорят, что экзопланета находится в 73 световых годах от нас в созвездии Близнецов.

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В ходе нового исследования NASA обнаружило похожую на Землю экзопланету, которая вращается вокруг звезды того же типа, что и наше Солнце. Правда, экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, так что ее одна сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы, пишет New Atlas.

Ученые занимаются исследованием экзопланет в надежде отыскать планету, которая была бы похожа на Землю, включая условия для развития жизни.

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На первый взгляд экзопланета HD 63433 d, которая вращается вокруг звезды HD 63433, вполне могла бы оказаться подходящим кандидатом. Она расположена в 73 световых годах от нас в созвездии Близнецов. Планета примерно в 1,1 раза больше Земли, а вращается она вокруг звезды класса G5 – похожей на Солнце.

Описание звучит великолепно, но есть один нюанс. Шансы на развитие жизни на HD 63433 d выглядят очень туманными. Во-первых, планете всего около 400 млн лет, что делает ее самой маленькой экзопланетой, возраст которой составляет менее 500 млн лет. Орбита экзопланеты составляет всего 4 дня и находится всего в 7 млн км от звезды.

Но самая большая проблема HD 63433 d заключается в том, что у нее нет атмосфера, и она подобно Луне, заблокирована приливными силами звезды, то есть всегда обращена одной стороной к звезде. На этой обращенной к звезде стороне планеты температура достигает 1257 °C. Таким образом все дневное полушарие экзопланеты представляет собой огромный океан расплавленной лавы.

Какой может быть ночная сторона планеты, остается только догадываться. Вполне вероятно, на противоположной стороне планеты царит погода, как на Плутоне, с ледниками замороженного азота.

Данные космического телескопа NASA TESS обнаружили экзопланету, когда ученые изучали две другие планеты, вращающиеся вокруг звезды HD 63433. Когда эффекты прохождения этих планет через свое Солнце были устранены, появилась HD 63433 d.

Несмотря на то, что наполовину лавовая планета непригодна для жизни, она может принести свою пользу в исследованиях. По словам исследователей, эта экзопланета очень похожа на раннюю Землю, которой есть что рассказать о формировании планетарных систем.

Напомним, NASA обнаружило звездную систему из 7 планет. Данные об этой системе скрывались в информации, собранной уже неработающим космическим телескопом Кеплер.