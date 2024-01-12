Знайдено двійника Землі зі своїм Сонцем: але є проблема з однією півкулею

Дослідники кажуть, що екзопланета розташована за 73 світлових роки від нас у сузір'ї Близнюків.

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Під час нового дослідження NASA виявило схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки того ж типу, що й наше Сонце. Щоправда, екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, так що її один бік настільки розігрітий, що являє собою море лави, пише New Atlas.

Учені займаються дослідженням екзопланет у надії відшукати планету, яка була б схожа на Землю, включно з умовами для розвитку життя.

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На перший погляд, екзопланета HD 63433 d, яка обертається навколо зірки HD 63433, цілком могла б виявитися відповідним кандидатом. Вона розташована за 73 світлових роки від нас у сузір'ї Близнюків. Планета приблизно в 1,1 раза більша за Землю, а обертається вона навколо зірки класу G5 — схожої на Сонце.

Опис звучить чудово, але є один нюанс. Шанси на розвиток життя на HD 63433 d виглядають дуже туманними. По-перше, планеті всього близько 400 млн років, що робить її найменшою екзопланетою, вік якої становить менше ніж 500 млн років. Орбіта екзопланети становить лише 4 дні та розташована всього за 7 млн км від зірки.

Але найбільша проблема HD 63433 d полягає в тому, що вона не має атмосфери та, подібно до Місяця, заблокована приливними силами зірки, тобто завжди звернена одним боком до зірки. На цьому зверненому до зірки боці планети температура сягає 1257 °C. Таким чином вся денна півкуля екзопланети являє собою величезний океан розплавленої лави.

Яким може бути нічний бік планети, залишається тільки здогадуватися. Цілком імовірно, на протилежному боці планети панує погода, як на Плутоні, з льодовиками замороженого азоту.

Дані космічного телескопа NASA TESS виявили екзопланету, коли вчені вивчали дві інші планети, що обертаються навколо зірки HD 63433. Коли ефекти проходження цих планет через своє Сонце було усунуто, з'явилася HD 63433 d.

Попри те, що наполовину лавова планета непридатна для життя, вона може принести свою користь у дослідженнях. За словами дослідників, ця екзопланета дуже схожа на ранню Землю, якій є що розповісти про формування планетарних систем.

Нагадаємо, NASA виявило зоряну систему з 7 планет. Дані про цю систему ховалися в інформації, зібраній космічним телескопом Кеплер, який вже не працює.