NASA виявило зоряну систему із 7 планет: дві з них схожі на Землю (фото)

Дані про цю систему ховалися в інформації, зібраній космічним телескопом "Кеплер", який вже не працює.

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Космічний телескоп Кеплер (ним керувало NASA) займався пошуком екзопланет (планет за межами Сонячної системи) з 2009 до 2018 року, після чого його вивели з експлуатації. Але досі астрономи продовжують вивчати дані, отримані обсерваторією за 9 років плідної роботи. Ще 4400 об'єктів чекають визначення їхнього статусу, тобто є вони планетами чи ні. Тепер же вчені в дослідженні, опублікованому в журналі Planetary Science, заявили про те, що за допомогою даних Кеплера вони змогли підтвердити існування в зоряній системі Kepler 385 семи планет. При цьому дві з них схожі на Землю за розміром, пише ScienceAlert.

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Те, що навколо зірки під назвою Kepler 385, розташованої на відстані 4670 світлових років від нас, обертаються планети вчені знали ще з 2014 року. Хоча більшість із них залишалася в статусі кандидатів на звання екзопланети. Тепер уже вчені підтвердили, що це справді планетарні тіла і вся система складається з семи планет, розмір яких коливається в діапазоні між розміром Землі та Нептуна.

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За словами вчених, також їм вдалося з'ясувати важливі властивості цих планет і чи можуть вони бути населеними. Згідно з дослідженням, усі 7 планет перебувають дуже близько до своєї зірки й отримують величезну дозу її випромінювання і тепла. Зірка Kepler 385 схожа на Сонце, але вона на 10% більша і приблизно на 5% є більш гарячою. Ще одна особливість цієї зірки полягає в тому, що це одна з небагатьох зірок, навколо якої було виявлено 6 або більше планет.

На цій ілюстрації показано порівняльний розмір планет у зоряній системі Kepler 385 Фото: NASA

Дві найближчі до зірки Kepler 385 планети так само, як і Земля, є кам'янистими і лише трохи більшими, ніж наша планета за розміром. Вчені припускають, що вони мають тонку атмосферу. Решта 5 планет приблизно в 2 рази більші за Землю за розмірами, найімовірніше, мають щільнішу і товстішу атмосферу, і також можуть бути кам'янистими. Але ці дані ще належить уточнити.

Дві найближчі до зірки Kepler 385 планети так само, як і Земля, є кам'янистими і лише трохи більшими, ніж наша планета за розміром Фото: NASA

Що стосується того, чи може бути життя на цих планетах, то вчені говорять однозначно, що ні. Хоча всі 7 планет перебувають у так званій зоні населеності своєї зірки, де вода може існувати в рідкому вигляді, вони отримують занадто багато випромінювання і тепла від Kepler 385. Фактично, всі планети отримують від своєї зірки більше тепла на одиницю площі, ніж будь-яка планета в нашій Сонячній системі. Виходячи з цього вчені виключають наявність будь-якої відомої форми життя на них.

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