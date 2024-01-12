Америка больше, чем была вчера. Как США удалось вырасти на 1 миллион квадратных метров

Исследователи отмечают, что прирост территории не связан с геологическими силами или вторжением на чужую землю.

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Всего несколько недель назад США увеличились в размерах на 1 миллион квадратных километров, что почти вдвое больше площади Испании. Любопытно, что неожиданный прирост территории вовсе не является последствием странных геологических сил или вторжения на чужую землю, пишет IFLScience.

На самом деле расширение страны связано с попыткой Штатов заявить свои права на окружающую территорию на дне океана. Континентальные шельфы представляют собой область морского дна, окружающую большие массивы суши, где море относительно мелкое в сравнении с открытым океаном. Согласно международному праву, страны могут претендовать на эти континентальные шельфы: это позволяет им управлять и эксплуатировать свои ресурсы.

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Ранее 75 стран уже определили свои границы расширенного континентального шельфа (ECS), относящиеся к части континентального шельфа за пределами 200 морских миль от побережья. Однако США ранее не заявляли о своих правах.

Все изменилось 19 декабря 2023 года, когда Государственный департамент США объявил новые географические координаты, определяющие то, что они называют своими расширенными границами континентального шельфа.

Отметим, что работа по определению границ ECS началась еще в 2003 году в сотрудничестве с NOAA, Геологической службой США и еще 12 агентствами. Около двух десятилетий исследователи занимались сбором геологических данных, которые в конце концов позволили определить границы ECS.

В результате исследовательской работы США теперь претендуют на ECS в 7 морских районах:

Арктике;

Атлантическом океане (восточное побережье);

Беринговом море;

Тихом океане (западное побережье);

Марианских островах;

двух районах Мексиканского залива.

В общей сложности все 7 районов ECS занимают площадь в 1 миллион квадратных километров.

Карта, показывающая Расширенный континентальный шельф США (ECS) Фото: US State Department

В результате 19 декабря, бывший вице-губернатор Аляски и бывший председатель Комиссии по арктическим исследованиям США Мид Тредвелл заявил о том, что "Америка теперь больше, чем была вчера".

Законность этого предприятия сегодня все еще остается туманной. Чтобы территории ECS присоединились к США, Штатам потребуется предоставить данные и отчеты в Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS). Проблема заключается в том, что США все еще не ратифицировали UNCLOS из-за сложных политических разногласий. Отметим, что ранее соглашение было ратифицировано 168 государствами и ЕС.

В результате все еще остается неопределенность в том, как это заявление будет принято международным правом. Эксперты также опасаются, что заявление о новых морских границах может оказаться спорным на международной арене.

В то же время исследователи отмечают, что США, вероятно, многое выиграют от расширения морских границ. Например, расширение территории дна Северного Ледовитого океана может предоставить новые территории для дальнейшей добычи полезных ископаемых, а также судоходства и рыболовства. В то же время ученые обеспокоены тем, что это может нанести ущерб местным экосистемам.

Ранее Фокус писал о том, что мощное землетрясение в Японии добавило к береговой линии 250 м земли.