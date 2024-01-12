Америка більша, ніж була вчора. Як США вдалося вирости на 1 мільйон квадратних метрів

Дослідники зазначають, що приріст території не пов'язаний із геологічними силами або вторгненням на чужу землю.

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Лише кілька тижнів тому США збільшилися в розмірах на 1 мільйон квадратних кілометрів, що майже вдвічі більше площі Іспанії. Цікаво, що несподіваний приріст території зовсім не є наслідком дивних геологічних сил або вторгнення на чужу землю, пише IFLScience.

Насправді розширення країни пов'язане зі спробою Штатів заявити свої права на навколишню територію на дні океану. Континентальні шельфи являють собою ділянку морського дна, що оточує великі масиви суші, де море відносно мілке, як порівняти з відкритим океаном. Згідно з міжнародним правом, країни можуть претендувати на ці континентальні шельфи: це дає їм змогу управляти й експлуатувати свої ресурси.

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Раніше 75 країн уже визначили свої кордони розширеного континентального шельфу (ECS), що належать до частини континентального шельфу за межами 200 морських миль від узбережжя. Однак США раніше не заявляли про свої права.

Усе змінилося 19 грудня 2023 року, коли Державний департамент США оголосив нові географічні координати, що визначають те, що вони називають своїми розширеними межами континентального шельфу.

Зазначимо, що робота з визначення меж ECS розпочалася ще 2003 року у співпраці з NOAA, Геологічною службою США та ще 12 агентствами. Близько двох десятиліть дослідники займалися збором геологічних даних, які врешті-решт дали змогу визначити межі ECS.

У результаті дослідницької роботи США тепер претендують на ECS у 7 морських районах:

Арктиці;

Атлантичному океані (східне узбережжя);

Беринговому морі;

Тихому океані (західне узбережжя);

Маріанських островах;

двох районах Мексиканської затоки.

Загалом усі 7 районів ECS займають площу в 1 мільйон квадратних кілометрів.

Карта, що показує Розширений континентальний шельф США (ECS) Фото: US State Department

У результаті 19 грудня, колишній віцегубернатор Аляски та колишній голова Комісії з арктичних досліджень США Мід Тредвелл заявив про те, що "Америка тепер більша, ніж була вчора".

Законність цього підприємства сьогодні все ще залишається туманною. Щоб території ECS приєдналися до США, Штатам потрібно буде надати дані та звіти до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS). Проблема полягає в тому, що США все ще не ратифікували UNCLOS через складні політичні розбіжності. Зазначимо, що раніше угоду було ратифіковано 168 державами та ЄС.

У результаті все ще залишається невизначеність у тому, як ця заява буде прийнята міжнародним правом. Експерти також побоюються, що заява про нові морські кордони може виявитися спірною на міжнародній арені.

Водночас дослідники зазначають, що США, ймовірно, багато виграють від розширення морських кордонів. Наприклад, розширення території дна Північного Льодовитого океану може надати нові території для подальшого видобутку корисних копалин, а також судноплавства і рибальства. Водночас учені стурбовані тим, що це може завдати шкоди місцевим екосистемам.

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