Несчастливая миссия на Луну: несмотря на аварию модуль Peregrine запустил научные приборы (фото)

Компания разработчик посадочного модуля считает, что, возможно, не все потеряно для неудачливого посадочного аппарата, который летит к Луне.

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Частный посадочный аппарат Peregrine был отправлен 8 января в космос для того, чтобы приземлиться на Луне и провести там исследования. Также целью его миссии являлась проверка работоспособности полезных нагрузок, созданных NASA, другими космическими агентствами и научными учреждениями со всего мира. Но вскоре после отделения от верхней ступени ракеты-носителя Vulcan у посадочного модуля возникли проблемы. Он продолжил свой полет к Луне, но о посадке на спутник Земли речь уже не идет. Правда, недавнее сообщение компании разработчика вселяет некоторый оптимизм касательно этой миссии, пишет Space.

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Вскоре после того как состоялся первый в истории полет новой ракеты Vulcan от компании United Launch Alliance с посадочным модулем Peregrine на борту, у последнего возникала авария в двигателе. Это случилось после того, как модуль уже отправился в самостоятельный полет к Луне, чтобы приземлиться на ее поверхности в конце февраля. Из-за аварии в модуле началась утечка топлива и таким образом он не сможет осуществить запланированную посадку на Луну.

Из-за аварии в модуле началась утечка топлива и таким образом он не сможет осуществить запланированную посадку на Луну Фото: NASA

Тем не менее, в четверг, 11 января, компания Astrobotic сообщила, что несмотря на повреждение двигателя модуль Peregrine смог включить свои полезные нагрузки. По крайне мере те, которые требуют энергии.

В компании сообщили, что им удалось получить данные со всех 9 приборов, предназначенных для установления связи с посадочным модулем. Инженеры установили связь с помощью сети космической связи NASA под названием Deep Space Network. Также выяснилось, что 10 полезных нагрузок, требующих энергии, получили ее, а остальные 10 полезных нагрузок на борту космического аппарата находятся в пассивном состоянии.

Пока неясно, сможет ли какая-либо из этих полезных нагрузок выполнить миссии, для которых они были разработаны, но сообщение Astrobotic относительно оптимистично. В компании заявили, что полезные нагрузки теперь смогли доказать свою работоспособность в космосе несмотря на случившуюся аварию с посадочным модулем.

Также компания Astrobotic опубликовала снимок, сделанный камерой Peregrine, на котором видны колеса маленького лунохода Iris. Этот луноход, как и сам посадочный модуль должны были в течение 10 дней на Луне проводить научные исследования.

Компания Astrobotic опубликовала снимок, сделанный камерой Peregrine, на котором видны колеса маленького лунохода Iris Фото: space.com

Если бы Peregrine смог совершить мягкую посадку на Луну, то он стал бы первым аппаратом, созданным частной компанией, сделавшим это, а также первым приземлившимся на Луне модулем США за последние 50 лет.

Фокус уже писал о том, что посадочный аппарат Peregrine прислал на Землю новое селфи, на котором можно увидеть и часть нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что скоро в ночном небе можно будет увидеть неуловимый Меркурий, который в основном не виден из-за очень яркого света Солнца.

Напоминаем, что ученым из NASA удалось через несколько месяцев открыть контейнер, в котором находится несколько сотен граммов пилы и камней, собранных космическим аппаратом OSIRIS-REx на астероиде Бенну. Исследование этих образцов имеет большое значение для понимания эволюции нашей Солнечной системы, как уже писал Фокус.