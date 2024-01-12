90% ствола под поверхностью земли. В Анголе найдены два новых вида "подземных деревьев" (фото)

Исследователи отмечают, что оба новых вида произрастают в песках Калахари, а на поверхности видна лишь их малая часть.

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На Земле произрастает огромное множество различных деревьев и некоторые из них настолько удивительны, что их легко принять за нечто иное. В новом исследовании ученые обнаружили два совершенно новых вида "подземных" деревьев, обитающих в Анголе, пишет IFLScience.

Как правило, говоря о деревьях, мы думаем, что большая их часть находится на поверхности. Однако в отдаленных и бедных питательными веществами песках Калахари в Анголе жизнь устроена совершенно иначе: ученые в этом регионе обнаружили два новых вида деревьев, которые почти полностью скрываются под землей.

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Один из новых видов назвали Cochlospermum adjanyae — он принадлежит к роду, насчитывающему около 16 различных видов деревьев. По словам исследователей, подавляющее большинство растений спрятаны под землей, но ключом к их обнаружению являются ярко-желтые цветы, виднеющиеся над поверхностью. Впрочем, их цветение было замечено учеными лишь раз.

Отметим, что этот новый вид деревьев был назван в честь ангольского биолога и защитницы природы Аджани Косты, которая в 2019 году выиграла премию ООН "Молодые чемпионы Земли Африки".

Второй вид назвали Baphia arenicola, что в переводе означает "растущая на песке". Как и у первого вида, единственной видимой на поверхности частью являются цветы, однако они в основном белые с небольшими желтыми треугольниками у основания. Любопытно, что несмотря на то, что B. Arenicola считается деревом, в действительности она принадлежит к семейству бобовых.

Bophia arenicola, один из недавно описанных видов Фото: David Goyder/RBG Kew

Оба новых вида были обнаружены почетным научным сотрудником Королевского ботанического сада (RBG) в Кью во время исследований, посвященных разнообразию растений в Анголе. Исследователи отмечают, что местное разнообразие видов, увы, все еще остается недостаточно задокументированным.

В ходе исследования ученые обнаружили в общей сложности 74 новых растения, среди которых и два вида "подземных" деревьев. Команда также отмечает, что "подземные" деревья могут казаться чем-то необычным, однако у многих деревьев в этом регионе Анголы до 90% массы тела находится од поверхностью земли. Исследователи предполагают, что эта адаптация позволяет растениям выживать в засушливой среде, а также получать доступ к небольшому количеству влаги, сохраняющейся под землей.

Ранее Фокус писал о том, что найден лес, исчезнувший 22 млн лет назад: в нем сохранились не только деревья, но и животные.