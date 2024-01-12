90% стовбура під поверхнею землі. В Анголі знайдено два нові види "підземних дерев" (фото)

Дослідники зазначають, що обидва нові види ростуть у пісках Калахарі, а на поверхні видно лише їхню малу частину.

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На Землі росте величезна безліч різних дерев і деякі з них настільки дивовижні, що їх легко прийняти за щось інше. У новому дослідженні вчені виявили два абсолютно нових види "підземних" дерев, що мешкають в Анголі, пише IFLScience.

Зазвичай, говорячи про дерева, ми думаємо, що більша їхня частина знаходиться на поверхні. Однак у віддалених і бідних поживними речовинами пісках Калахарі в Анголі життя влаштоване зовсім інакше: вчені в цьому регіоні виявили два нових види дерев, які майже повністю ховаються під землею.

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Один із нових видів назвали Cochlospermum adjanyae — він належить до роду, що налічує близько 16 різних видів дерев. За словами дослідників, переважна більшість рослин заховані під землею, але ключем до їхнього виявлення є яскраво-жовті квіти, що видніються над поверхнею. Утім, їхнє цвітіння було помічено вченими лише раз.

Зазначимо, що цей новий вид дерев було названо на честь ангольської біологині та захисниці природи Аджані Кости, яка 2019 року виграла премію ООН "Молоді чемпіони Землі Африки".

Другий вид назвали Baphia arenicola, що в перекладі означає "та, що росте на піску". Як і в першого виду, єдиною видимою на поверхні частиною є квіти, проте вони здебільшого білі з невеликими жовтими трикутниками біля основи. Цікаво, що попри те, що B. Arenicola вважається деревом, насправді вона належить до родини бобових.

Bophia arenicola, один із нещодавно описаних видів Фото: David Goyder/RBG Kew

Обидва нові види були виявлені почесним науковим співробітником Королівського ботанічного саду (RBG) в Кью під час досліджень, присвячених різноманітності рослин в Анголі. Дослідники відзначають, що місцеве різноманіття видів, на жаль, все ще залишається недостатньо задокументованим.

Під час дослідження вчені виявили загалом 74 нові рослини, серед яких і два види "підземних" дерев. Команда також зазначає, що "підземні" дерева можуть здаватися чимось незвичним, однак у багатьох дерев у цьому регіоні Анголи до 90% маси тіла знаходиться під поверхнею землі. Дослідники припускають, що ця адаптація дає змогу рослинам виживати в посушливому середовищі, а також отримувати доступ до невеликої кількості вологи, що зберігається під землею.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено ліс, який зник 22 млн років тому: у ньому збереглися не тільки дерева, а й тварини.