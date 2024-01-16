Тискайте ваших котиков – им это нравится: ученые дали интересный совет

Исследователи рассказали, как лучше всего гладить котов, и даже людей.

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Исследования показывают, что котам нравится, когда их тискают и гладят с небольшим нажимом. Ученые поделились советами о том, как правильно это делать, пишет Inverse.

Дело в том, что крепкие объятия могут быть полезными не только для наших котов, но даже и для людей.

"Идея о том, что небольшое физическое давление может принести расслабление — не нова. Вспомните о пеленании детей или об успокаивающем действии крепких объятий", — говорит профессор здоровья и поведения животных в Университете окружающей среды Юнити Кристин Витале.

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Предыдущие исследования показали, что прикосновение может иметь расслабляющий эффект за счет высвобождения эндогенных опиоидов или естественных обезболивающих, которые организм выделяет в ответ давление. Даже простой физический контакт в виде поглаживания может вызывать физиологическое расслабление.

Специалист по поведению животных Темпл Грандин считает, что легкое давление может оказывать успокаивающее действие как на людей, так и на животных. Эффект настолько стабилен, что даже в клинических условиях как люди, так и животные, получившие хорошее сжатие, могут переносить процедуры с более низкими дозами психостимуляторов. Исследование эксперта показывает, что сжатие может вызывать ощущение благополучия и снижать беспокойство.

Эксперт по поведению животных Витале советует слегка надавливать, когда гладите кошку.

"Многим котам нравится, когда оказывают небольшое давление при поглаживании их головы и щек", — советует эксперт.

Ваша кошка отблагодарит вас мурлыканьем или уткнется головой в вашу руку. Если же вашему питомцу не понравятся такого рода поглаживания, он сообщит об этом. По словам Витале далеко не всем кошкам нравятся такого рода проявления привязанности, поэтому если питомец попытается сбежать, не нужно его останавливать.

Напомним, ученые рассказали, как рассчитать, сколько лет вашей кошке на самом деле. Исследователи создали "калькулятор", позволяющий определить реальный возраст питомца.