Пришло время пересмотреть правило пяти секунд: мухи буквально плюют нам в еду (видео)

Процесс кормления надоедливых насекомых не на шутку испугал пользователей соцсетей.

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Недавнее видео, разъясняющее то, как на самом деле едят мухи, взволновало многих пользователей соцсетей, которые считают, что правило "пяти секунд" должно быть пересмотрено, пишет Daily Mail.

В ролике показывается, как мухи плюют на нашу еду, прежде чем проглотить образовавшуюся жижу.

"Мухи не умеют жевать, как люди, поэтому вместо этого они выделяют особые тип слюны на вашу еду", — говорится в видео.

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Дело в том, что у мух нет зубов, поэтому они выплевывают на еду смесь пищеварительных ферментов. Далее пища расщепляется на химический суп, который муха может благополучно всосать.

Несмотря на то, что такой процесс весьма распространен среди насекомых, пользователи были шокированы, узнав правду.

Конечно, процесс может выглядеть отвратительно, но слюну мухи не сможет вызвать каки-либо проблем со здоровьем. Если же эта мысль вас не покидает, тогда вы можете просто удалить то место, куда приземлилась муха, чтобы устранить любой риск.

На самом деле наибольший риск исходит от лап мухи. Действительно мухи могут приземляться на всевозможных отходах, частички которых остаются на их лапах, а после на вашей еде.

Исследования проведенное в Университете штата Пенсильвания показало, что лапах комнатных и мясных муж содержатся сотни различных видов бактерий. Некоторые из этих бактерий способны вызывать заболевания у людей при определенных условиях.

Но эксперт из Сиднейского университета Кэмерон Уэбб полагает, что такой риск очень мал.

"Чаще всего наличие мухи на вашей еде еще не означает, что ее нужно выбрасывать", — говорит эксперт.

"Нет сомнений в том, мухи могут быть переносчиками бактерий, вирусов и паразитов, но одно единственное приземление вряд ли сможет вызвать цепную реакцию, которая приведет к болезни у среднестатистического здорового человека", — отмечает Уэбб.

Напомним, ученые нашли эффективный способ борьбы с надоедливыми мухами. Исследователи полагают, что кусачие мухи питают нежные чувства к синим предметам, и мы можем это использовать, чтобы отпугнуть их.