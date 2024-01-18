Неожиданное открытие. Замедленные кадры нападений змей показали, как они убивают на самом деле

Исследователи обнаружили, что всех змей можно разделить на две группы, в зависимости от того, как они атакуют своих жертв — секрет кроется в зубах.

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Герпетолог Билл Райерсон заснял нападение змей на мертвых грызунов, используя высокоскоростное видео. Удивительные кадры показали, что в действительности всех змей на Земле можно разделить на две категории в зависимости от того, как они атакуют жертву, пишет Live Science.

Видеозапись момента, когда змеи бросаются на неподвижную жертву, показывают, что всех их можно разделить на "выпадающих" и "нападающих". Разница атаки коренится в их зубах и том, как они их используют.

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Например, нападающие змеи атакую жертву с молниеносной скоростью сверху, пронзая ее игольчатыми зубами в передней части нижней челюсти, а затем оборачивают голову вокруг, чтобы ввести яд или сжать животное. К числу нападающих змей можно отнести такие виды как удавы и питоны.

По словам старшего преподавателя анатомии Колледжа ветеринарной медицины Корнелльского университета Билла Райерсона, такие виды как королевские змеи, сосновые змеи и некоторые наземные удавы относятся к нападающим или лангерам. Они бьют медленнее и не столь широко раскрывают рот, а также соприкасаются с жертвой одновременно обеими челюстями.

Отметим, что герпетологи уже давно сосредоточили внимание на клыках змей, которые представляют собой зубы, модифицированные для введения яда. В то же время ученые часто игнорируют остальные зубы, предполагая, что все они одинаковы и мало что могут рассказать об эволюции змей. Новая работа Райерсона фактически говорит об обратном.

По словам автора исследования, несмотря на то, что другие зубы змеи могут не бросаться в глаза так, как это делают клыки, но они играют важную роль в эволюции змей, в особенности в том, что касается убийства и нападения.

Последние несколько лет Райерсон посвятил изучению нападений змей и начал задаваться вопросом, как зубы функционируют во время сверхбыстрых нападений, в особенности у неядовитых видов. Изучив множество экземпляров, ученый обнаружил, что у некоторых змей, например, удавов, зубы узкие, вертикальные и расположены в передней нижней части. Тогда как у других, например, королевских змей, они более толстые и изогнутые.

Далее ученый использовал рентген для сканирования челюстей и зубов почти 70 змей 13 различных видов. Также он использовал высокоскоростную камеру, чтобы записать видео нападений змей на мертвых грызунов. В результате ученый пришел к выводу, что всех змей в мире фактически можно разделить на две категории: нападающих и лангеров, совершающих выпады.

У нападающих наблюдалось больше различий в размере и форме зубов: они были короче, шире и более изогнуты к горлу. В то же время у тех, что совершают выпады, наблюдались более широкие изогнутые зубы по всей верхней и нижней челюстям.

По словам Райерсона, сам факт разнообразия зубов змей не выглядел удивительным, однако любопытным казалось то, насколько хорошо форма зубов соответствовала поведению при ударе. В дальнейшем ученый планирует продолжить исследования, используя более широкую выборку.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься.