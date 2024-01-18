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Технологии и наука

Люди живут дольше, чем когда-либо прежде: ученые обнаружили новые тенденции старения

глобальные тенденции долголетия, модели продолжительности жизни, мировые тенденции старения, результаты исследований долголетия, анализ здоровья и продолжительности жизни
Фото: Unplash | Ученые исследовали, почему во многих странах мира люди живут дольше

Ученые исследовали, почему во многих странах мира люди живут дольше. Их результаты оказались неожиданными.

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Дэвид Атанс из Алькальского университета, Испания, и его коллеги пытались выяснить, существуют ли различия в факторах, влияющих на продолжительность жизни и смертность в разных странах. Если да, то они также хотели определить, становятся ли эти различия сильнее, или же закономерности на самом деле сближаются, пишет IFLScience.

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Команда углубилась в данные Отдела народонаселения ООН и прогнозы для 194 стран мира на период с 1990 по 2030 год. Их задача: выяснить, что именно помогает нам жить дольше, и существуют ли расхождения или сближения в разных странах мира.

Во-первых, оказывается, что в 1990 и 2010 годах страны можно было объединить в пять отдельных групп, напоминающих континенты, на основе их показателей смертности/долголетия. В период между этими годами страны иногда менялись группами, хотя исследователи объясняют это такими факторами, как война или нестабильные социально-экономические и политические условия.

Но вот что самое интересное — независимо от того, в какой группе вы, у всех было что-то общее. Ожидаемая продолжительность жизни росла, а разница в смертности между мужчинами и женщинами сократилась. Команда также обнаружила уменьшение различий в продолжительности жизни между группами стран, что свидетельствует о том, что в целом модели долголетия сближаются.

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Когда та же статистическая модель была применена к прогнозам на 2030 год, эти тенденции остались неизменными. Однако, как считают специалисты, однозначно определить, что произойдет в эволюции продолжительности жизни, нельзя, поскольку оценки основываются на прошлых тенденциях.

Они также намекнули на будущую встречу с более точными данными в 2030 году, чтобы подтвердить или скорректировать свои выводы.

Одной из стран, которая является примером увеличения продолжительности жизни, являются США, где количество людей в возрасте 100 лет и более неуклонно растет с 1950 года. Если прогнозы оправдаются, то они будут совпадать с результатами текущего исследования: количество американских долгожителей увеличится в четыре раза в течение следующих 30 лет, и хотя 78% нынешних долгожителей — женщины, к 2054 году их доля уменьшится на 10%.

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