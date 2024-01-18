Заблудиться в трех соснах. Женщины хуже ориентируются на местности, чем мужчины: вот почему

Исследователи считают, что нашли причину того, почему мужчины лучше ориентируются по указателям, чем противоположный пол.

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Бытует мнение, что мужчины лучше ориентируются на местности и совладают с указателями, чем женщины. Результаты нового исследования не только подтверждают эту теорию, но также называют источник "таких навыков", пишет Daily Mail.

Некоторые теории ранее предполагали, что эта способность у мужчин развилась в результате эволюции. Однако результаты нового исследования ученых из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне показывают, что все не совсем так: в действительности этот навык зависит от того, как воспитываются представители разных полов.

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По словам соавтора исследования, профессора Джастина Роудса, ранее ученые полагали, что основную роль сыграла эволюция, поскольку исторически мужчины уезжали дальше от дома, чем женщины, чтобы обеспечить свои семьи. Однако Роудс с коллегами пришли к выводу, что если бы это действительно было так, генетическая особенность передалась бы и детям женского пола.

В результате ученые настаивают на том, что половые различия между людьми в действительности являются результатом культуры, а вовсе не эволюции. Авторы исследования полагают, этот навык связан с тем, что мальчиков больше поощряют играть на улице, чем девочек, что и позволяет им лучше знакомиться с внешней средой, а также улучшает их навигационные способности.

В ходе исследования ученые изучили 21 вид, в том числе и людей, чтобы определить источник способностей к поиску пути. В выборке также присутствовали раки, шимпанзе, ядовитые лягушки, панды и лошади.

Категории видов, которые были исследованы Фото: The Royal Society Journal

Изначально ученые изучили размеры ареала обитания вида, чтобы понять, как далеко каждый из них удаляется от своей "базы". Отметим, что ученые собирали данные посредством наблюдения, радиослежения и отлова в ловушки. В общей сложности наблюдение продлилось около года.

К слову, более десяти лет назад Роудс уже провел аналогичное исследование, однако тогда результаты были ограничены выборкой — всего 11 видов. В нем также не принимали участие люди. На этот раз команда опросила реципиентов, используя виртуальные или реальные тесты определения пути, разделенные на категории:

чтение карт;

навигация с помощью устных инструкций;

использование карт для прогулки.

Исследователи обнаружили, что хотя самки, включая людей, имеют тенденцию путешествовать дальше от своих домов, самцы все равно ориентируются более эффективно. В то же время ученые обнаружили, что различия исчезают в местах, где мужчины и женщины воспитываются без гендерного разделения.

Далее ученые планируют провести дополнительное исследование, чтобы понять, как формируются функции мозга, дающие мужчинам превосходство в области навигации.

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