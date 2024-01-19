Подвела грамматика: доказательство посещения Миннесоты викингами оказалось искусной подделкой

То, что викинги достигли Америки задолго до Колумба, распространенный нарратив. Тем не менее, некоторые из доказательств на самом деле являются всего-навсего умелыми мистификациями, так же как каменная плита с рунами, найденная в Миннесоте.

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В 1898 году Улоф Оман, шведский иммигрант в Миннесоте, утверждал, что нашел массивную каменную плиту весом 90 килограммов, спрятанную в корнях дерева. Камень покрывали руны, распространенные в Северной Европе, Британии, Скандинавии и Исландии до XVII века, пишет IFLScience.

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В надписи упоминалось: "Восемь гетов и двадцать два норвежца отправились в путешествие из Винланда на запад... в 1362 году". Эта находка породила веру в то, что викинги решились дойти вплоть до Миннесоты. Однако правда не так увлекательна.

Несмотря на привлекательность исследований викингов, ученые сегодня соглашаются, что этот рунический камень, как и подобные, найденные в Оклахоме, мистификация. Язык, используемый на камнях, не соответствует языковым нормам 1362 года.

Зато она больше соответствует пониманию языка XIX века. Руны даже включают символы, которые устарели за века до 1392 года, наряду с другими, которые все еще использовались в ограниченном объеме в XVIII и XIX веках. По сути, это либо намеренная мистификация, либо сомнительное доказательство фантастической идеи о викингах-путешественниках во времени.

Исследователи предполагают, что Оман, вероятно, научился писать на руническом из книги Карла Розандера "Хорошо информированный учитель", найденной во владении Омана, с подписью и датой 2 марта 1891 года — за восемь лет до предполагаемого открытия.

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Поэтому это сочетание истории и вымысла добавляет привлекательности легенде о викингах, но вызывает необходимость критического рассмотрения перед лицом чрезвычайных утверждений.

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