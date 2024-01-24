Нечто совершенно новое. В Тихом океане на глубине 6200 метров найдены загадочные черные коконы

Исследователи не сразу поняли, кому принадлежат эти глубоководные яйца, однако правда оказалась намного удивительнее, чем можно было предположить.

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Океан занимает около 70% поверхности Земли и таит в себе множество загадок: нам все еще известно очень мало от том, что на самом деле скрывается под толщей воды, а порой ученые находят нечто необычное, чему сложно найти объяснение. На этот раз на дне Тихоокеанской бездны исследователей ждал новый сюрприз — загадочные черные коконы, пишет IFLScience.

Любопытные капсулы были найдены в Курило-Камчатском желобе, на северо-западе Тихого океана и стали удивительным открытием для исследователей. Как позже оказалось, загадочные коконы представляли собой яичные капсулы, разбросанные по морскому дну.

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Они были обнаружены на морском дне доктором Ясунори Кано из Токийского университета, который управлял дистанционным аппаратом (ROV) Хакухо-мару. Черные коконы заметили на глубине 6200 метров, а затем были собраны и доставлены доктору Кейичи Какуи из Университета Хоккайдо, который впоследствии стал соавтором исследования.

По словам Какуи, ему впервые пришлось видеть нечто подобное: под стереомикроскопом ученый разрезал одно из яиц и из него вытекла какая-то молочная жидкость, он собрал пипеткой жидкость, а затем заметил в коконе белые тела — тогда все встало на свои места. Оказалось, что ученым удалось обнаружить яйца плоских червей — это первый раз когда ученые смогли изучить их самые ранние периоды жизни.

В ходе исследования ученым удалось извлечь четыре неповрежденные яйцевые капсулы из океанской бездны, в которых позже были найдены плоские черви. Одного из них ученые поместили в этанол и обезвожили, в результате им удалось сделать предметные стекла, которые они смогли окрасить и проанализировать. У двух других червей, найденных на дне океана извлекли ДНК.

Результаты дальнейшего анализа показали, что ученые обнаружили червей из подотряда Maricola отряда Tricladida. Авторы исследования уверяют, что их открытие оказалось впечатляющим по целому ряду причин: во-первых, глубина, на которой были найдены яйца является рекордной; во-вторых, ученые смогли изучить самые ранние формы существования плоских червей в океане; в-третьих, оказалось. Что нет большой разницы в способе развития плоских червей, обитающих на глубине и мелководье.

Какуи также отмечает, что во время экспедиции им также удалось собрать множество других любопытных образцов, поэтому они планируют продолжить исследования в дальнейшем.

Ранее Фокус писал о том, что золотое яйцо в океане больно ударило по самолюбию ученых: до сих пор не могут разгадать эту тайну.