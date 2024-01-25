Земля на пластинке. Ученые создали самую точную плоскую карту Земли (фото)

Изображение трехмерного мира на двухмерной карте сопряжено с некоторыми проблемами и компромиссами, и исследователи считают, что нашли лучшее решение.

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Карта мира, с которой знакомы большинство из нас, основана на проекции Меркатора и была опубликована картографом Герардом Меркатором в 1569 году. Она представляет собой цилиндрическую картографическую проекцию, в которую земной шар помещается в цилиндр, а затем каждая отдельная точка карты проектируется на соответствующую точку на цилиндре, пишет IFLScience.

Представление трехмерного мира на двумерной карте имеет некоторые проблемы и требует компромиссов. Независимо от того, насколько точно мы пытаемся это сделать, результат не будет идеальным: некоторые области будут растянуты, страны кажутся сплющенными, а некоторые части карты и вовсе будут вырезаны.

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Проекция Меркатора также предполагает нанесение меридиан, воображаемых вертикальных линий, проходящих через Землю от Северного до Южного полюса, на вертикальные линии, расположенные на равном расстоянии друг от друга на карте, а также кругов широт, представляющих собой воображаемые линии с востока на запад, наносимые на равноотстоящие друг от друга горизонтальные линии.

Эта проекция весьма хороша для навигации, поскольку кораблям приходится реже корректировать курс с учетом кривизны Земли. Но с другой стороны проекция Меркатора приводит к искажениям размера и формы.

Исследователи отмечают, что в этом заключается проблема цилиндрических карт — области вокруг экватора остаются примерно точными, однако по мере отдаления от экватора все более искажаются и раздуваются. Именно поэтому Гренландия кажется столь гигантской и сопоставимой по размеру с Африкой, хотя в действительности ее площадь составляет лишь 14-ю часть Африки.

Существуют карты, которые показывают истинные размеры стран, однако ориентироваться по ним будет почти невозможно. По словам автора нового исследования, заслуженного профессора астрофизики Принстона Ричарда Готта, увы, изобразить трехмерный мир на двумерной карте идеально попросту невозможно. Некоторые карты хороши для отображения формы, другие же больше подходят для навигации.

Карта хорошо отображает размер, но не более того Фото: Wikimedia Commons

В 2007 году Готт с коллегой Дэвидом Голдбером разработали собственную систему оценки карт, основанную на измерении искажений внутри них. Тогда они обнаружили, что проекция Винкеля-Трипеля содержит наименьшее количество искажений. Впрочем, даже она не была идеальной, так как включала "разрез границы" в Тихом океане, из-за которого расстояние между Гавайями и Азией казалось больше, чем было на самом деле.

Прошли годы и Готт с коллегами решили создать свою "идеальную плоскую карту", вдохновившись картой Бакминстера Фуллера, которая смогла сохранить размеры стран и территорий, но превратило мир в "чудовище".

В результате ученые создали двустороннюю карту, показывающую либо Восточное и Западное полушарие, либо Северное и Южное полушарие. На карте Северного и Южного полушарий край карты довольно аккуратно проходит по экватору, и обе версии не содержат граничных разрезов.

Готт уверяет, что с помощью их новой плоской карты можно измерить расстояние между двумя точками точнее, чем с помощью любой другой карты, поскольку в ней наименьшее количество ошибок определения расстояния. Ученые также проверили свою карту по своей системе оценок и обнаружили, что она является "самой плоской картой Земли".

Команда также отмечает, что их карта является наиболее приближенной к глобусу, среди всех плоских карт. Чтобы взглянуть на весь земной шар, достаточно просто перевернуть ее.

Ранее Фокус писал о том, что большую часть России окрасили в желто-синий: ученые создали самую полную карту рек мира.