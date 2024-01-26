Десятки муравьев под AC/DC создали невероятную "спираль смерти": насколько реально это видео

В Сети стало вирусным видео, где муравьи кружатся вокруг динамика, из которого играет музыка — ученые рассказали, насколько оно реально.

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Всего за один день видео, на котором десятки муравьев кружатся под музыку AC/DC вокруг колонки, стало вирусным. В общей сложности его посмотрели около 80 миллионов человек, и более 90 000 пользователей оставили комментарии, пишет IFLScience.

Предполагается, что муравьи кружили под музыку, создавая так называемую "петлю смерти" или "карусель смерти" — природное явление, когда несколько муравьев, казалось бы, совершенно без причины начинают двигаться по кругу. Увы, ученые уверенны, что данное видео не более, чем обман.

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Видео в TikTok, ставшее вирусным, является работой видеомонтажера Габриэля Бенисио. Позже он опубликовал еще одно видео, в котором подробно объяснил, как сделал первый клип и какие изящные методы редактирования видео использовал.

В то же время исследователи отмечают, что клип действительно выглядит весьма убедительно, так как некоторые виды армейских муравьев действительно ведут себя странно. Муравьиные круги — природное явление, возникающее, когда группа муравьев бегает по кругу, непрерывно следуя друг за другом в, казалось бы, непрерывной петле. Это явление также называют "спиралью смерти", поскольку в конце концов насекомые могут попросту умереть от истощения.

По словам ученых, спирали смерти вызваны нарушением связи. Например, армейские муравьи отправляются на поиск пищи, они сообщают о своих движениях с помощью феромонных следов — каждый из них оставляет свой собственный химический сигнал, по которому следует вся группа.

Иногда послание феромонов может быть потеряно — в результате насекомые не смогут следовать к своей цели, а просто движутся за муравьями впереди себя. Однако те, кто идет впереди делают то же самое, в результате чего и возникает "петля смерти".

Впервые это удивительное явление было описано американским натуралистом Уильямом Бибом в 1920-х годах, он впервые наблюдал муравьиную петлю смерти, длина окружности которой составляла 365 метров. До сих пор не совсем ясно, как это явление происходит в естественных условиях, хотя ученым удалось вызвать искусственные спирали смерти в лаборатории.

Ранее Фокус писал о том, что ученые превратили муравьев-солдатов в собирателей: как им это удалось.