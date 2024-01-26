Самые масштабные церковные раскопки в Германии: что нашли за 80 лет исследований (фото)

За десятки лет раскопок на территории Кельнского собора, Германия, ученые создали целые подземные помещения площадью около 4 тысяч квадратных метров. Кроме этого, они также обнаружили множество артефактов, которые сейчас представлены в соборе.

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Под Кельнским собором, крупнейшей готической церковью в Северной Европе, лежит скрытая сокровищница — археологический участок площадью примерно 4 000 квадратных метров. Его исследования начались еще в 1946 году под руководством археолога Отто Доппельфельда и до сих пор продолжаются, пишет Arkeonews.

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За десятилетия исследователи создали сеть помещений под собором, которая охватывает почти всю его площадь. Это делает раскопки Кельнского собора не только одними из самых масштабных церковных раскопок в Германии: они также открыты для посещения туристами.

Во время этих раскопок археологи обнаружили планы этажей и внутренние структуры различных древних зданий, в частности Старого собора, который имеет историческое значение. Открытия дают уникальный взгляд на эволюцию этого места, превращение из римского городского квартала в христианский центр Кельна. Колоссальные фундаменты самого готического собора дают представление о монументальных усилиях и процессе его создания.

Фото: Ingo Schmitz

Археолог Рут Стиннесбек, которая была частью команды, подчеркнула важность находок: "Мы раскопали здесь огромную территорию и вернулись к древнеримскому периоду".

Сначала археологи имели целью узнать больше о старом здании собора, датируемом VIII-IX веками. Исторические записи указывали на его важность, поскольку именно здесь Карл Великий назначил Гильдебольда первым архиепископом Кельна около 795 года. В честь этого события построили собор в романском стиле, который стал предшественником нынешнего Кельнского собора.

Фото: Ingo Schmitz

На удивление, археологи обнаружили не только остатки здания Гильдебольда, но и гораздо более древние артефакты с римских времен. Римский период Кельна, датируемый I веком до н. э. — серединой V века н. э., обнаружил остатки роскошных римских вилл, с фресками и следами системы подогрева полов.

Рипуарские франки взяли город под свой контроль в 462 году нашей эры, что ознаменовало конец римской эпохи. Камни римского периода использовали для поддержки фундамента собора Гильдебольд IX века. Сейчас посетители могут подняться на южную башню собора, чтобы наблюдать за раскопками.

В сокровищнице Кельнского собора открыта выставка, на которой представлены экспонаты из разных эпох истории собора, среди которых фрагменты римского камня, датируемые IV-VI веками, связанные со знатным родом Меровингов, чьи могилы были найдены под собором в 1959 году. Выставка также включает остатки Старого собора времен Каролингов и артефакты из более поздних веков, предлагая комплексное путешествие во времени.

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Эти археологические исследования не только проливают свет на богатую историю собора, но и предоставляют уникальную возможность для общественности прикоснуться к прошлому. Продолжающиеся раскопки и выставка открывают окно в эволюцию Кельна от римской колонии до процветающего города, который мы знаем сегодня.

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