Даже у людей каменного века подгорала каша: археологи нашли 5000-летний глиняный горшок

Исследователи впервые обнаружили чей-то сгоревший ужин времен неолита.

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В Германии археологи обнаружили глиняный горшок возрастом 5 тыс. лет, в котором были найдены следы подгоревшей каши, пишет LiveScience.

Археологи обнаружили кулинарный провал из каменного века, когда анализировали осколки керамических черепков на месте неолитического поселения под названием Ольденбург LA 7. Это поселение считается одной из древнейших деревень Германии.

"Как только мы заглянули в горшок, стало очевидным, что процесс готовки пошел не так", — говорит ведущий автор исследования Люси Кубиак-Мартенс.

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Химический анализ остатков пищи, все еще прилипших к керамическим осколкам, показал, что это "пищевые корки", содержащие следы древних зерновых культур, среди которых полба и ячмень. Ученые из Кильского университета в Германии также обнаружили остатки растения марь белая, известного своими крахмалистыми семенами.

"Один глиняный осколок, который когда-то был частью простого глиняного горшка с толстыми стенками, содержал остатки марь белой, которая связана с киноа и богата белком. Была также пророщенная полба, имеющая сладковатый привкус. Все выглядело так, будто кто-то смешал зерна злаков с богатыми белком семенами и приготовил их с водой", — говорит Кубяк-Мартенс.

Несмотря на то, что ученые уже находили остатки дикого овса, который пытались перемолоть в муку 32 тыс. лет назад, разбитый горшок является первым найденным доказательством попытки приготовить пищу, хоть и неудачной.

Также отдельный черепок керамики содержал остатки животного жира, вероятно, это было молоко. Но не похоже, чтобы это молоко смешивали с кашей.

"Проросшие зерна также дают нам информацию о том, когда их собрали, что может быть концом лета. В те времена люди не могли положить зерно на полку и хранить его для дальнейшего использования, тогда людям приходилось немедленно использовать все то, что они собрали", — подчеркивает Кубяк-Мартенс.

Новое исследование знаменует собой первый случай, когда археологи наткнулись на чей-то сгоревший ужин времен неолита, а также дает представление о диете людей.

Напомним, какую пищу на самом деле ели пещерные люди. Идея о том, что наши предки ели исключительно сырое мясо или траву, в корне ошибочна. Рацион первобытных людей отличался разнообразием и питательностью.