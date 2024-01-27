Навіть у людей кам'яного віку підгорала каша: археологи знайшли 5000-річний глиняний горщик

Дослідники вперше виявили чиюсь згорілу вечерю часів неоліту.

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У Німеччині археологи виявили глиняний горщик віком 5 тис. років, у якому були знайдені сліди підгорілої каші, пише LiveScience.

Археологи виявили кулінарний провал із кам'яної доби, коли аналізували уламки керамічних черепків на місці неолітичного поселення під назвою Ольденбург LA 7. Це поселення вважається одним із найдавніших сіл Німеччини.

"Щойно ми зазирнули в горщик, стало очевидним, що процес готування пішов не так", — каже провідна авторка дослідження Люсі Кубіак-Мартенс.

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Хімічний аналіз залишків їжі, які все ще прилипли до керамічних осколків, показав, що це "харчові кірки", які містять сліди стародавніх зернових культур, серед яких полба та ячмінь. Учені з Кільського університету в Німеччині також виявили залишки рослини лобода біла, відомої своїм крохмалистим насінням.

"Один глиняний уламок, який колись був частиною простого глиняного горщика з товстими стінками, містив рештки лободи білої, що пов'язана з кіноа та багата на білок. Була також пророщена полба, що має солодкуватий присмак. Усе мало такий вигляд, ніби хтось змішав зерна злаків із багатим на білок насінням і приготував їх із водою", — каже Кубіак-Мартенс.

Попри те, що вчені вже знаходили залишки дикого вівса, який намагалися перемолоти на борошно 32 тис. років тому, розбитий горщик є першим знайденим доказом спроби приготувати їжу, хоч і невдалої.

Також окремий черепок кераміки містив залишки тваринного жиру, ймовірно, це було молоко. Але не схоже, щоб це молоко змішували з кашею.

"Пророслі зерна також дають нам інформацію про те, коли їх зібрали, що може бути кінцем літа. У ті часи люди не могли покласти зерно на полицю та зберігати його для подальшого використання, тоді людям доводилося негайно використати все те, що вони зібрали", — підкреслює Кубіак-Мартенс.

Нове дослідження знаменує перший випадок, коли археологи натрапили на чиюсь згорілу вечерю часів неоліту, а також дає уявлення про дієту людей.

Нагадаємо, яку їжу насправді їли печерні люди. Ідея про те, що наші предки їли виключно сире м'ясо або траву, докорінно помилкова. Раціон первісних людей вирізнявся різноманітністю й поживністю.