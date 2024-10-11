У Данії під будинком із неоліту знайшли будівельну технологію: надто передову для того часу

Археологи зробили відкриття, яке перевернуло уявлення про життя в період неоліту.

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У Данії під час археологічних розкопок виявили будівельну технологію, яка була занадто передовою для епохи неоліту, пише Ancient Origins.

Археологи розкопали неолітичне поселення віком близько 5 тис. років на острові Фальстер. Вченим вдалося знайти вимощений каменем підвал, який використовували для зберігання продуктів, він розташовувався під стародавнім будинком.

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Така знахідка перевернула уявлення про неолітичне життя в Скандинавії. До цього дослідники вважали, що ранні сільськогосподарські громади використовували простіші методи зберігання врожаю.

Археологічна ділянка, на якій було зроблено відкриття, була знайдена випадково — під час будівництва залізниці. Таким чином вчені відкрили справжню "золоту жилу" стародавньої архітектури. Виявлені на ділянці будинки належать до культури лійкоподібних кубків (КВК). Ця культура з'явилася близько 4000 року до н.е., ознаменувавши перехід регіону від полювання і збирання до осілого способу життя, зосередженого на сільському господарстві та тваринництві.

Знайдені стародавні будинки також відповідають загальному архітектурному проєкту того періоду, який археологи називають Моссбі. Цей архітектурний стиль вирізнявся великими двосхилими дахами, які підтримувалися стовпами.

Археологи знайшли на місці розкопок понад 1 тис. артефактів, серед яких були кремнієві знаряддя, осколки кераміки, скам'янілості морських їжаків тощо.

Але найцікавішою знахідкою все ж таки став вимощений каменем підвал, який слугував погребом для коренеплодів. Використання таких льохів було добре задокументовано, але в більш пізні періоди.

Погреби для коренеплодів, які могли підтримувати стабільну температуру весь рік, були ідеальною технологією для зберігання продуктів харчування. У сільському ж господарстві вони були необхідні для зберігання врожаю та інших ресурсів у суворі зими.

Таке зберігання їжі значно збільшувало шанси людей на виживання і було технологічним стрибком для періоду неоліту.

Знайдений льох був збудований із ретельно укладеного каміння та вимощеної підлоги, розмір споруди становив приблизно 2 на 1,5 метра. Трапецієподібна форма і глибина близько 40 см вказує на досить продуману конструкцію.

Хоча жодних доказів того, що зберігалося в погребі, не збереглося, дослідники все ж вважають, що його використовували для збереження їжі.

Нагадаємо, вчені виявили, як споруди неоліту все ще стоять. Розташований в Іспанії дольмен Менга є мегалітичною пам'яткою, збудованою між 3800 і 3600 роками до нашої ери. Донедавна вчені вважали, що стародавні люди просто не могли його збудувати, проте нове дослідження змінило думку вчених.