В Дании под домом из неолита нашли строительную технологию: слишком передовую для того времени

Археологи сделали открытие, которое перевернуло представление о жизни в период неолита.

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В Дании во время археологических раскопок обнаружили строительную технологию, которая была слишком передовой для эпохи неолита, пишет Ancient Origins.

Археологи раскопали неолитическое поселение возрастом около 5 тыс. лет на острове Фальстер. Ученые удалось найти вымощенный камнем подвал, который использовался для хранения продуктов, он располагался под древним домом.

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Такая находка перевернула представление о неолитической жизни в Скандинавии. До этого исследователи считали, что ранние сельскохозяйственные общины использовали более простые методы хранения урожая.

Археологический участок, на котором было сделано открытие, была найден случайно – во время строительства железной дороги. Таким образом ученые открыли настоящую "золотую жилу" древней архитектуры. Обнаруженные на участке дома принадлежат к культуре воронковидных кубков (КВК). Данная культура появилась около 4000 года до н.э., ознаменовав переход региона от охоты и собирательства к оседлому образу жизни, сосредоточенному на сельском хозяйстве и животноводстве.

Найденные древние дома также соответствуют общему архитектурному проекту того периода, который археологи называют Моссби. Этот архитектурный стиль отличался большими двухскатными крышами, которые поддерживались столбами.

Археологи нашли на месте раскопок более 1 тыс. артефактов, среди которых были кремниевые орудия, осколки керамики, окаменелости морских ежей и так далее.

Но самой интересной находкой все же стал вымощенный камнем подвал, который служил погребом для корнеплодов. Использование таких погребов было хорошо задокументировано, но в более поздние периоды.

Погреба для корнеплодов, которые могли поддерживать стабильную температуру весь год, представляли собой идеальную технологию для хранения продуктов питания. В сельском же хозяйстве они были необходимы для хранения урожая и других ресурсов в суровые зимы.

Такое хранение пищи значительно увеличивало шансы людей на выживание и являлось технологическим скачком для периода неолита.

Найденный погреб был построен из тщательно уложенных камней и вымощенного пола, размер сооружения составлял примерно 2 на 1,5 метра. Трапециевидная форма и глубина около 40 см указывает на достаточно продуманную конструкцию.

Хотя никаких доказательств того, что хранилось в погребе, не сохранилось, исследователи все же считают, что его использовали для сохранения пищи.

Напомним, ученые обнаружили, как постройки неолита все еще стоят. Расположенный в Испании дольмен Менга является мегалитическим памятником, построенным между 3800 и 3600 годами до нашей эры. До недавнего времени ученые считали, что древние люди просто не могли его построить, однако новое исследование изменило мнение ученых.