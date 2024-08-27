Древние люди просто не могли их построить: ученые обнаружили, как постройки неолита все еще стоят

Расположенный в Испании дольмен Менга является мегалитическим памятником, построенным между 3800 и 3600 годами до нашей эры. До недавнего времени ученые считали, что древние люди просто не могли его построить, однако новое исследование изменило мнение ученых.

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Недавнее исследование дольмена Менга, 6000-летнего каменного сооружения на юге Испании, раскрыло, какие передовые знания были необходимы для постройки памятника. Монументальный дольмен из массивных каменных блоков и колонн противоречит предварительным предположениям об инженерных возможностях неолитических обществ, пишет Arkeonews.

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Исследование предполагает, что строители этого мегалитического памятника обладали уровнем инженерных знаний, что значительно превышало предыдущие представления. Это ставит под сомнение давнюю мысль о том, что методы строительства в эпоху неолита или нового каменного века были рудиментарными.

Исследователи утверждают, что инженерия, стоявшая за дольменом Менга, охватывала процесс экспериментов и обучения, подобно научным методам, используемым сегодня. Согласно исследованию, невозможно было бы построить такой сложный памятник между 3800 и 3600 годами до нашей эры без определенной формы раннего научного понимания.

Авторы выделяют, что ни предыдущие примеры на Пиренейском полуострове не указывают на постепенное развитие этого инженерного опыта, а это еще больше усиливает передовые способности этих древних строителей.

Фото: Wikipedia

Период неолита в Европе, начавшийся около 7 000 лет до н. э., известен сооружением больших каменных монументов или мегалитов. Дольмен Менга, однокамерная гробница размером примерно 25 метров в длину и 5 метров в ширину, состоит из 32 колоссальных камней, каждый из которых значительно больше мегалит в Стоунхендже. Крупнейший камень, весом около 150 метрических тонн, примерно в пять раз тяжелее самого большого камня в Стоунхендже. Итого камни дольмена Менга весят примерно 1140 метрических тонн.

В течение большей части XX века считалось, что неолитическим обществам не хватало научных знаний, чтобы строить такие монументальные сооружения. Однако недавние открытия, такие как древний каменный памятник Гебекли-Тепе в Турции, побудили ученых переоценить эти предположения. Изучение дольмена Менга привело исследователей к выводу, что строители, вероятно, понимали такие понятия, как трение и геометрия, имевшие решающее значение для постройки памятника.

Исследование подчеркивает точность, с которой был построен дольмен Менга. Строители установили более трети стеновых камней глубоко в скальную породу для стабильности и расположили камни так, что они идеально поддерживают друг друга. Самый большой камень, использованный в потолке, был сформирован так, чтобы распределить нагрузку в стороны, что делает дольмен Менга древнейшим известным сооружением, в котором использовался принцип арки.

Микроскопические окаменелости, найденные в камнях, позволяют предположить, что материалы происходят из карьера, расположенного примерно в 850 метрах юго-западнее места. Учитывая, что дольмен Менга расположен на 50 метров ниже карьера, строителям пришлось бы транспортировать массивные камни вниз по склону. Хотя некоторые исследователи считают, что камни катили по бревнам, авторы исследования предполагают, что для более плавного перемещения могли использовать сани.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что строители Менги обладали не только изящными навыками планирования и логистики, но и глубоким пониманием конструкций и материалов. Они были осведомлены о физических принципах, таких как трение и несущая способность, а также с геологическими характеристиками используемых ими горных пород.

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