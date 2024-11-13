Гречка по-французьки: як смачно і незвично приготувати кашу
Таку гречку ще називають "гречка під шубою" і вона може стати повноцінною стравою.
Приготована таким чином каша чимось нагадує знамените м'ясо по-французьки: у ній є овочева засмажка, гречана крупа та курка, які викладаються шарами, заливаються бульйоном, у якому потім страва готується в духовці. Фокус розповість, як приготувати цю страву.
Гречка по-французьки
Інгредієнти:
- дві цибулини;
- дві морквини;
- сир — 200 г;
- гречана крупа — 350 г;
- рослинна олія — 50 мл;
- філе курячого стегна — 3 штуки;
- курячий бульйон — 600 мл;
- сіль, мелений чорний перець, паприка.
Цибулю наріжте великими кубиками. Моркву натріть на крупній тертці. Курку наріжте шматочками в 1 см (якщо філе на шкірі, її можна зняти, але зі шкірою буде смачніше).
Розігрійте в глибокій сковорідці олію, викладіть цибулю і, помішуючи, смажте до золотистого кольору. Додайте в сковорідку моркву і, злегка додавши вогонь, доведіть моркву до напівготовності. Посоліть і перемішайте.
У форму для запікання викладіть отриману засмажку і розподіліть рівномірно.
Курку в окремій мисці посоліть, поперчіть і щедро посипте паприкою. Викладіть рівним шаром поверх овочів.
Гречану крупу розподіліть поверх курки та розрівняйте. Розігрійте воду або бульйон майже до кипіння і полийте поверх каші ополоником рівномірно. Накрийте форму фольгою і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Пробуйте кашу, страва готова, коли гречана крупа готова.
Дістаньте форму, зніміть фольгу і посипте гречану крупу тертим сиром. Знову накрийте фольгою і поверніть у духовку хвилин на 15.
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