Гречка по-французьки: як смачно і незвично приготувати кашу

Таку гречку ще називають "гречка під шубою" і вона може стати повноцінною стравою.

Приготована таким чином каша чимось нагадує знамените м'ясо по-французьки: у ній є овочева засмажка, гречана крупа та курка, які викладаються шарами, заливаються бульйоном, у якому потім страва готується в духовці. Фокус розповість, як приготувати цю страву.

Гречка по-французьки

Інгредієнти:

дві цибулини;

дві морквини;

сир — 200 г;

гречана крупа — 350 г;

рослинна олія — 50 мл;

філе курячого стегна — 3 штуки;

курячий бульйон — 600 мл;

сіль, мелений чорний перець, паприка.

Цибулю наріжте великими кубиками. Моркву натріть на крупній тертці. Курку наріжте шматочками в 1 см (якщо філе на шкірі, її можна зняти, але зі шкірою буде смачніше).

Розігрійте в глибокій сковорідці олію, викладіть цибулю і, помішуючи, смажте до золотистого кольору. Додайте в сковорідку моркву і, злегка додавши вогонь, доведіть моркву до напівготовності. Посоліть і перемішайте.

У форму для запікання викладіть отриману засмажку і розподіліть рівномірно.

Курку в окремій мисці посоліть, поперчіть і щедро посипте паприкою. Викладіть рівним шаром поверх овочів.

Гречану крупу розподіліть поверх курки та розрівняйте. Розігрійте воду або бульйон майже до кипіння і полийте поверх каші ополоником рівномірно. Накрийте форму фольгою і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Пробуйте кашу, страва готова, коли гречана крупа готова.

Дістаньте форму, зніміть фольгу і посипте гречану крупу тертим сиром. Знову накрийте фольгою і поверніть у духовку хвилин на 15.

Читайте також

Що зробити із залишками каші: рецепти смачних страв

Найкорисніша каша: 5 важливих причин регулярно їсти гречку

Соковиті та смачні гречаники: рецепт для ситної вечері