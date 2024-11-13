Гречка по-французски: как вкусно и необычно приготовить кашу

Такую гречку еще называют "гречка под шубой" и она может стать полноценным блюдом.

Приготовленная таким образом каша чем-то напоминает знаменитое мясо по-французски: в ней есть овощная зажарка, гречневая крупа и курица, которые выкладываются слоями, заливаются бульоном, в котором потом блюдо готовится в духовке. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо.

Гречка по-французски

Ингредиенты:

две луковицы;

две морковки;

сыр — 200 г;

гречневая крупа — 350 г;

растительное масло — 50 мл;

филе куриного бедра — 3 штуки;

куриный бульон — 600 мл;

соль, молотый черный перец, паприка.

Лук нарежьте крупными кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Курицу нарежьте кусочками в 1 см (если филе на коже, ее можно снять, но с кожей будет вкуснее).

Разогрейте в глубокой сковороде растительное масло, выложите лук и, помешивая, жарьте до золотистого цвета. Добавьте в сковороду морковь и, слегка прибавив огонь, доведите морковь до полуготовности. Посолите и перемешайте.

В форму для запекания выложите получившуюся зажарку и распределите равномерно.

Курицу в отдельной миске посолите, поперчите и щедро посыпьте паприкой. Выложите ровным слоем поверх овощей.

Гречневую крупу распределите поверх курицы и разровняйте. Разогрейте воду или бульон почти до кипения и полейте поверх каши половником равномерно. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Пробуйте кашу, блюдо готово, когда гречневая крупа готова.

Достаньте форму, снимите фольгу и посыпьте гречневую крупу тертым сыром. Снова накройте фольгой и верните в духовку минут на 15.

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