Венера вспыхнула зеленым светом: подобное наблюдали всего несколько раз в истории (фото)

Фотографу из Швеции удалось запечатлеть редкое атмосферное оптическое явление.

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В Швеции фотограф запечатлел очень редкое явление, когда Венера вспыхнула зеленым светом, что считается уникальным атмосферным оптическим явлением, пишет DailyMail.

Питер Розен хотел сфотографировать Венеру и Луну, восходящую над Стокгольмом, но вместо этого стал свидетелем редкой зеленой вспышки, которая фиксировалась всего несколько раз в истории.

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Зеленые вспышки появляются из-за света, отражающегося от земной атмосферы, как призма. Они возникают только в холодные и ясные ночи, так как свежий и холодный воздух позволяет свету рассеиваться.

Для того, чтобы сфотографировать такую вспышку, понадобится высокоскоростная камера с хорошим увеличением. Делает серийную съемку Венеры, возможно, удастся запечатлеть действительно захватывающий момент.

Розен также подчеркивает, что ему удалось запечатлеть зеленую вспышку из-за сильного холода, который все еще сковывает южную часть Швеции. Зеленая вспышка, по его словам, появилась, когда Венера находилась под углом, близкому к горизонту Земли.

При таком стечении обстоятельств атмосфера Земли работает как призма, разделяя белый свет на красный, зеленый, желтый, оранжевый и синий. Если бы наша атмосфера была абсолютно чистой и без каких-либо загрязнений, фотограф бы увидел вспышку синего цвета, а не зеленого.

Но потому как воздух на Земле содержит загрязняющие вещества, второй отражаемый цвет – зеленый.

В другой раз зеленая Венера была запечатлена фотографом Колином Леггом в 2017 году. Также в 2018 году зеленую вспышку Венеры увидели в Риме фотограф Паоло Пальма. Он использовал свой смартфон, поднеся его к окуляру 12-дюймового телескопа с увеличением в 76 раз.

Снимок зеленой вспышки Венеры, сделанный Паоло Пальма Фото: Paolo Palma

"Планета находилась очень низко над горизонтом, и ее свет выглядел как продолговатый пузырь с красным, оранжевым, желтым и зеленым пламенем. Когда же Венера скрылась за горизонтом, то ее последний луч был зеленого цвета", — говорит Пальма.

Несмотря на то, что таких вспышек было запечатлено несколько, последний снимок Венеры Розеном, вероятно, лучший из всех имеющихся.

Напомним, ученые назвали основные факты об атмосфере Венеры. Атмосфера Венеры стала причиной появления экстремальной версии такого же парникового эффекта, который вызывает изменение климата на Земле.