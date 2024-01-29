Ловушка протяженностью 1200 км: аппарат ЕКА показал "Лабиринт ночи" на Марсе (фото)

На основе данных космического аппарата Mars Express было создано подробное изображение крупнейшего комплекса каньонов на Красной планете.

Related video

На Марсе находится крупнейший комплекс пересекающихся каньонов, который простирается на 1200 км и называется "Лабиринт ночи" (Noctis Labyrinthus), пишет LiveScience.

Лабиринт соединяет западный конец долин Маринера с северным концом борозд Кларитас. "Лабиринт ночи" не похож ни на один другой уголок в Солнечной системе, данная область на планете усеяна песчаными дюнами, каньонами и оползнями.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Свежий снимок марсианской местности был сделан Европейским космическим агентством (ЕКА) на основе данных, которые были получены космическим аппаратом Mars Express. Этот аппарат находится на орбите Марса с декабря 2003 года. Ранее космическое агентство публиковало видео пролета над этим регионом Марса.

Лабиринт ночи на Марсе Фото: ESA/DLR/FU Berlin

На новом же изображении можно увидеть места, которые еще не тронуты эрозией, хотя таких регионов осталось не слишком много. Такое произошло потому, что вулканизм заставил поверхность планеты вытянуться, уточнив кору планеты, в которой образовались трещины.

"Лабиринт ночи" располагается между западным краем долин Маринера, которая представляет из себя обширную систему каньонов, и Фарсидой – огромным вулканическим нагорьем, объединяющим 12 вулканоы.

Почти за 20 лет своей работы космический аппарат Mars Express сделал захватывающие снимки Красной планеты и даже смог проследить за историей древних рек и озер, который когда-то были на планете. Аппарат предоставил доказательства того, что в прошлом на Марсе могли быть условия, пригодные для жизни, какой мы ее знаем.

По словам астроном, Марс можно увидеть в небе незадолго до восхода Солнца, но ярче всего планета выглядит, когда находится в противостоянии, что происходит каждые 26 месяцев. В следующий раз Марс будет находиться в таком положении 15 января 2025 года.

Напомним, Аппарат ЕКА заглянул в самые темные уголки Красной планеты, на видео показан известный "Лабиринт ночи". Ученые показали захватывающий пейзаж Лабиринта ночи, который представляет комплекс из пересекающихся каньонов.