Лабиринт ночи на Марсе. Аппарат ЕКА заглянул в самые темные уголки Красной планеты (видео)

Ученые показали захватывающий пейзаж Лабиринта ночи, который представляет комплекс из пересекающихся каньонов.

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Европейское комическое агентство показало новое видео с Марса, на котором запечатлен захватывающий пейзаж долины Маринер, чья длин составляет более 4 тыс. км, пишет Futurism.

На видео открывается захватывающий вид на марсианский Лабиринт ночи, который представляет комплекс из пересекающихся каньонов, он простирается на 1200 км.

Уникальная система каньонов окружена крупнейшими вулканами в Солнечной системе, что и является причиной образования каньонов. Когда-то вулканы заставили кору Красной планеты растянуться вверх, образовав в ней трещины миллиарды лет назад.

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Благодаря спутникам, вращающимся вокруг планеты, ученые смогли запечатлеть невероятные марсианские пейзажи. Но исследователи из ЕКА предупреждают, что частично это видео содержит кадры компьютерной визуализации, которые были сделаны на основе снимков региона, сделанных орбитальным аппаратом Mars Express ЕКА, а также имеющихся топографических данных.

Масштабы Лабиринта ночи действительно впечатляют. Некоторые из долин каньона имеют ширину до 30 км, а глубину до 5 км. Для сравнения, ширина Гранд-Каньона от 6 до 29 км, а максимальная глубина — 1857 м.

Массивные оползни в Лабиринте ночи усеяли дно некоторых каньонов большим количеством песка. Один из таких оползней был замечен орбитальным аппаратом NASA "Викинг", он простирается на впечатляющие 40 км по дну каньона.

Иными словами, беспощадные марсианские ветра образовали огромны поля песчаных дюн в исследуемом регионе.

Пока ученым мало известно о прошлом долины Маринер. Например, на Земле Гранд-Каньон был сформирован силой реки Колорадо, марсианская же долина во многом стала результатом тектонических разломов коры планеты.

Правда, ученые пока не спешат исключать роль древней реки в формировании долины Маринер, которая могла менять марсианский ландшафт миллиарды лет назад.

Напомним, орбитальный аппарат на Марсе сделал снимки самого глубокого каньона в Солнечной системе. Эта геологическая структура в 10 раз длиннее знаменитого Большого каньона в США.