Монах оказался вообще не мужчиной: ученые раскрыли тайну скелета из дворца Кортеса (фото)

Интересно, что археологи также обнаружили останки двух других лиц, в частности младенца и ребенка, что свидетельствует о возможных родственных связях. Для дальнейшего изучения этого вопроса ученые хотят провести ДНК-исследования для выяснения отношений между этими людьми.

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Недавние исследования во дворце Кортеса в Куэрнаваке, Мексика, неожиданно обнаружили историческую ошибку, которая существовала в течение 50 лет. Останки, первоначально считавшиеся скелетом испанского монаха, найденного во дворце, оказались скелетом ацтекской женщины, пишет Arkeonews.

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Останки, изначально считавшиеся скелетом испанского монаха, найденного во дворце, оказались скелетом ацтекской женщины Фото: INAH

Это открытие сделали во время проекта реконструкции Дворца Кортеса, начатого после разрушительного землетрясения в Пуэбли в сентябре 2017 года. В рамках реставрационных работ было переоценено захоронение у входа во дворец, которое, как полагают, принадлежит Хуану Лейве, испанскому монаху, служившему маркитантке Хуане де Зуньига-и-Арельяно.

Идентификация захоронения как захоронения Хуана Лейвы, раскопанного в 1971 году, основывалась на францисканском кодексе XVI века, в котором описывалось место его упокоения у ворот старого дома. Однако сомнения возникли из-за различий в особенностях скелета, таких как эмбриональная позиция захоронения и модификация черепа.

Фото: INAH

Недавний анализ, проведенный антропологами Пабло Нептали Монтерросо Ривасом и Изабель Бертой Гарса Гомес из мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH), показал, что это — женщина из племени тлауика, которой на момент смерти было от 30 до 40 лет. Наличие уплощения черепа и другие характерные признаки указывали на коренное происхождение.

Исследователи предположили, что женщину похоронили согласно ритуалу, возможно, во время испанского вторжения между 1500 и 1521 годами. Эта находка ставит под сомнение предыдущее предположение, что захоронение связано с испанским монахом Хуаном Лейвой.

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Интересно, что исследование также выявило останки двух других лиц, в частности младенца и ребенка, что свидетельствует о возможных родственных связях. Для дальнейшего изучения этого вопроса исследователи хотят провести ДНК-исследование для выяснения отношений между этими людьми.

Это неожиданное открытие бросает вызов нашему пониманию истории, связанной с дворцом Кортеса, и подчеркивает необходимость постоянных исследований, чтобы узнать больше о жизни и ритуалах людей, населявших регион в этот период.

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