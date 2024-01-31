Задушить раковые клетки: ученые нашли оригинальный способ борьбы с опухолями

Исследователи разработали препарат, который устраивает "кальциевый шторм" в клетках.

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Команда ученых из Китая и Южной Кореи нашла способ, как в буквальном смысле задушить раковую опухоль, пишет New Atlas.

Ионы кальция играют ключевую роль в поддержании функций митохондрий, которые производят энергию. Они входят и выходят из клеток организма через каналы, которые в свою очередь, открываются и закрываются с помощью триггеров, чтобы поддерживать правильный баланс.

Если кальция слишком много, то клетка может в буквальном смысле задохнуться. Ученые из Южной Кореи и Китая разработали препарат, который способен вызывать "кальциевую бурю" внутри клеток, что можно использовать в борьбе с раком.

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Основным ингредиентом препарата являются наночастицы кремнезема, содержащего краситель под названием индоцианин зеленый, который обычно используется в медицинской диагностике.

Далее раковая опухоль распознает кремнезем и пропускают наночастицы внутрь клеток-мишеней. Попав в нужное место краситель активируется ближним инфракрасным светом. После чего запускается двусторонняя атака: вначале производятся молекулы под названием активные формы кислорода (АФК), которые включают кальциевые каналы во внешней мембране клетки. В это же время она начинает нагреваться, что заставляет органеллу, которая запасает кальций внутри клетки, открыть свои шлюзы.

Новый метод уже продемонстрировал свою эффективность на раковых клетках человека в чашке Петри. Далее последовали тесты на мышах, которые доказали, что препарат действительно накапливается в опухолях.

Когда исследователи подвергли препарат излучению ближнего инфракрасного света, он подействовал и через несколько дней избавил мышей от опухолей.

Конечно, еще предстоит проделать немалый путь, прежде чем препарат можно будет опробовать на людях. Но команда утверждает, что основной механизм активации ионных каналов может пригодиться для ряда потенциальных методов лечения.

Напомним, ученые выяснили, как рак эффективно сопротивляется лечению. проведя новое исследование, ученые подтвердили свои ранние опасения о том, что смертельное заболевание смогло адаптироваться к имеющимся методам лечения и обходить их.