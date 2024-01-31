До глупого умно. Найден легкий способ избавиться от инверсионных следов самолетов

По словам ученых, такие следы в небе оказывают существенное влияние на глобальное потепление.

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Исследование показало, что во время авиаперелетов можно избежать образования инверсионных следов, регулируя высоту полета самолетов. В большинстве случаев речь идет об изменениях всего на несколько сотен метров. По словам ученых, это может быть самый простой способ уменьшить воздействие авиации на климат Земли, пишет New Scientist.

"Игнорировать такой важный вопрос было бы глупо", — говорит Эстер Розенбранд из Делфтского технологического университета в Нидерландах.

На сегодняшний день на долю авиации приходится пока небольшая, но активно растущая доля выбросов, которые вызывают глобальное потепление на планете. Выбросы авиационных двигателей не связаны с CO2, а представляют из себя водяной пар и оксиды азота.

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Такие выбросы видны в небе в виде инверсионных следов, которые остаются после пролетающих самолетов. Следы в небе появляются, когда водяной пар и сажа попадают в холодные и влажные условия и начинают улавливать излучение в атмосфере.

Розенбранд и его команда решили проверить, можно ли избежать появления этих следов, изменив высоту, на которой летают самолеты. Таким образом можно было бы избежать атмосферных условий, при которых появляются инверсионные следы.

Подобный выход из ситуации уже давно обсуждается, но экспертам предстоит выяснить еще множество нюансов, например, сколько дополнительного топлива потребуется для изменения высоты полетов.

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Ученые в новой работе смоделировали то, как должны меняться траектории полета, чтобы избежать образования инверсионных следов. Исследование опиралось на данные почти 6 млн полетов, а также измерения температуры и влажности, которые были взяты из глобальной сети метеозондов.

В итоге, исследователи обнаружили, что в половине полетов, после которых образовывались следы в небе, можно было бы избежать данного эффекта снизившись всего на 609 метров или меньше. Исследователи также обнаружили, что для этого потребуется лишь небольшое количество дополнительного топлива и не возникнет проблем с авиадвижением.

"В рамках нынешней структуры воздушного пространства многое возможно сделать", — подчеркивает Розенбранд.

Роберт Саузен из Немецкого аэрокосмического центра говорит, что исследование соответствует более ранним выводам. Однако он говорит, что полагаться на отклонения по высоте "преждевременно" без более точных прогнозов инверсионных следов и их воздействия на климат.

Несмотря на это, некоторые авиакомпании уже начали менять высоту полетов. Например, в 2023 году авиакомпания American Airlines совершила 70 испытательных полетов, во время которых самолет оставил вдвое меньше инверсионных следов.

В этом месяце авиакомпания Etihad Airways, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, заявила, что начнет бороться с инверсионными следами, используя погодные модели британского стартапа SATAVIA для планирования траектории полета.

Адам Дюрант из SATAVIA говорит, что более 100 тестовых полетов уже использовали прогнозы компании. В среднем по этим полетам изменения принесли климатическую выгоду примерно в 10 раз большую, чем дополнительные выбросы в результате увеличения потребности в топливе.

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