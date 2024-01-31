До безглуздого розумно. Знайдено легкий спосіб позбутися інверсійних слідів літаків

За словами вчених, такі сліди в небі суттєво впливають на глобальне потепління.

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Дослідження показало, що під час авіаперельотів можна уникнути утворення інверсійних слідів, регулюючи висоту польоту літаків. У більшості випадків йдеться про зміни всього на кілька сотень метрів. За словами вчених, це може бути найпростіший спосіб зменшити вплив авіації на клімат Землі, пише New Scientist.

"Ігнорувати таке важливе питання було б нерозумно", — каже Естер Розенбранд із Делфтського технологічного університету в Нідерландах.

На сьогодні на частку авіації припадає поки що невелика, але активно зростаюча частка викидів, які викликають глобальне потепління на планеті. Викиди авіаційних двигунів не пов'язані з CO2, а являють собою водяну пару й оксиди азоту.

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Такі викиди видно в небі у вигляді інверсійних слідів, які залишаються після літаків, що пролітають. Сліди в небі з'являються, коли водяна пара і сажа потрапляють у холодні та вологі умови і починають вловлювати випромінювання в атмосфері.

Розенбранд і його команда вирішили перевірити, чи можна уникнути появи цих слідів, змінивши висоту, на якій літають літаки. Таким чином можна було б уникнути атмосферних умов, за яких з'являються інверсійні сліди.

Подібний вихід із ситуації вже давно обговорюється, але експертам належить з'ясувати ще безліч нюансів, наприклад, скільки додаткового палива буде потрібно для зміни висоти польотів.

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Учені в новій роботі змоделювали те, як мають змінюватися траєкторії польоту, щоб уникнути утворення інверсійних слідів. Дослідження спиралося на дані майже 6 млн польотів, а також вимірювання температури та вологості, які були взяті з глобальної мережі метеозондів.

У підсумку, дослідники виявили, що в половині польотів, після яких утворювалися сліди в небі, можна було б уникнути цього ефекту, знизившись лише на 609 метрів або менше. Дослідники також виявили, що для цього знадобиться лише невелика кількість додаткового палива і не виникне проблем з авіарухом.

"У рамках нинішньої структури повітряного простору багато чого можливо зробити", — підкреслює Розенбранд.

Роберт Саузен з Німецького аерокосмічного центру каже, що дослідження відповідає більш раннім висновкам. Однак він каже, що покладатися на відхилення за висотою "передчасно" без точніших прогнозів інверсійних слідів і їхнього впливу на клімат.

Попри це, деякі авіакомпанії вже почали змінювати висоту польотів. Наприклад, 2023 року авіакомпанія American Airlines здійснила 70 випробувальних польотів, під час яких літак залишив удвічі менше інверсійних слідів.

Цього місяця авіакомпанія Etihad Airways, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, заявила, що почне боротися з інверсійними слідами, використовуючи погодні моделі британського стартапу SATAVIA для планування траєкторії польоту.

Адам Дюрант із SATAVIA каже, що понад 100 тестових польотів уже використовували прогнози компанії. У середньому за цими польотами зміни принесли кліматичну вигоду приблизно в 10 разів більшу, ніж додаткові викиди внаслідок збільшення потреби в паливі.

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