Детекторы лжи с рожками. Козы обладают удивительным навыком — легко могут раскусить людей (видео)

Исследователи обнаружили, что животным достаточно лишь услышать голос человека, чтобы понять, в каком он настроении.

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Несмотря на то, что люди и козы давно живут бок о бок, нам не так много известно об этих животных. Их склонность поедать почти все, что подвернется, вероятно, сыграла с ними злую шутку, наделив коз весьма тусклой репутацией. Однако теперь ученые считают, что козы на самом деле намного умнее, чем все считали ранее, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Городского университета Гонконга обнаружили, что козы могут определить настроение человека — счастливы мы или грустны, чтобы понять это, животным достаточно лишь услышать наш голос.

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Предполагается, что животные развили чувствительность к человеческим голосовым сигналам за долгое время общения с людьми — около 10 000 лет мы живем бок о бок. Ученые также обнаружили, что козы понимают физические жесты и даже способны отличить улыбку от хмурого взгляда.

По словам автора исследования, профессора Алана МакЭллиота, им с коллегами впервые в истории удалось получить доказательства того, что козы способны различать сигналы, выраженные нашим голосом, а именно их эмоциональный окрас. Теперь авторы исследования полагают, что домашний скот, как и домашние животные, также чувствителен к эмоциональным сигналам людей.

Более ранние исследования уже показали, что козы способны различать эмоции в "голосе" сородичей, а потому ученые решили проверить, как они реагируют на эмоциональный окрас в человеческой речи. Эксперименты проходили в центре спасения животных в Бонтон-Мончелси, недалеко от Лондона: в общей сложности в нем приняли участие 27 коз, как самцов, так и самок привыкших к человеческим голосам и обращению.

В ходе экспериментов ученые использовали динамик, с помощью которого воспроизводили животным в вольере человеческие голоса, произносившие "эй, посмотри сюда". Обращение звучало либо радостно, либо сердито. Отметим, что в ходе эксперимента животным давали время привыкнуть к счастливому голосу, а затем переключались на сердитый, либо наоборот.

Результаты показывают, что большинство коз, а именно 18, смотрели в сторону динамика, когда голос менялся. При этом животные смотрели в сторону динамика дольше, когда менялся эмоциональная окраска обращения.

По словам соавтора исследования, доктора Марианны Мейсон из Университета Рохэмптона, таким образом они обнаружили, что козы реагируют на смену эмоций в человеческом голосе. Впрочем, команда также признает, что не все козы в эксперименте отреагировали на эмоции и предполагает, что это может быть связано с индивидуальными различиями в когнитивных способностях животных.

В то же время эксперименты не показали каких-либо физиологических изменений у животных, например, учащенного сердцебиения. Несмотря на это, команда полагает, что козы действительно чувствуют разницу в этих двух типах голосов, а не только что они отличаются друг от друга.

Команда также предполагает, что голос с негативной окраской, вероятно, может вызвать у коз страх, как и у домашних животных, например, кошек и собак. В то же время позитивный голос может восприниматься животными как успокаивающий, или такой, который побуждает к взаимодействию. Предполагается, что это связано с тем, что козы и люди имеют долгую совместную историю одомашнивания, которая началась около 10 000 лет тому назад.

Ученые также признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, какое психологическое воздействие может оказать на животных эмоциональный окрас голоса человека.

Ранее Фокус писал о том, как вымершие козы нарушили все правила эволюции.