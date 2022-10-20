Горные козлы и овцы показали, какое будущее ждет людей: ученые неприятно удивлены

Ученые искали гризли в Скалистых горах, когда обнаружили нетипичное поведение горных коз и овец — исследователи считают, что такое же поведение в будущем может стать типичным и для людей.

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Профессор биологии в Университете штата Колорадо Джоэл Бергер и его коллега Форест Хейс вместе наблюдали за гризли в Скалистых скалах, когда их внимание привлекли белые точки на горе высотой около 4 тысяч метров. Присмотревшись ученые поняли, что наблюдают за межвидовой борьбой, пишет Inverse.

Биологи не сразу поняли, что именно они наблюдают. Вся ситуация выглядела странно — животных становилось все больше и они постепенно выталкивали друг друга. Лишь позже ученые заметили, что горные козы и овцы по сути "воюют" за участки грязи. Тогда тайное поведение животных постепенно становилось более понятным.

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Бодаться для этих видов — дело привычное, но такое поведение характерно внутри группы одного вида. Ранее ученым не доводилось наблюдать за противостоянием коз и баранов. По мнению биологов, то, что они наблюдались было противостоянием за ограниченные ресурсы — по видимому, в лужах грязи находилась соль, которая была необходима животным. А потому они объединялись в группы, чтобы защитить свои ресурсы.

Бергей и Хейс предполагают, что их исследование должно послужить звоночком для всего мира. По сути на примере коз и овец, по мнению исследователей, мы можем наблюдать сценарий, который со временем ждет человечество, если мы не решим климатические проблемы.

В ходе исследования Бергер и его команда наблюдали за десятками межвидовых взаимодействий в трех локациях вдоль Скалистых гор. Команда сосредоточилась на оценке четырех ресурсов — тени, минералах, воде и снеге. Ученые обнаружили, что подобные межвидовые конфликты происходят не только в высокогорных районах. Например, слоны и носороги также могут конфликтовать и отпугивать других животных от водопоя — все это сигналы экстремальных условий, с которыми сталкиваются животные.

Ученые опасаются, что сценарий, который они увидели в горах может стать будущим и для людей — резкие изменения климата, по видимому, могут обернуться противостояниями за необходимые ресурсы.

Ранее Фокус писал о том, что Новая Зеландия первой в мире ввела налог на отрыжку домашнего скота — местные фермеры не поддерживают решение, принятое правительством, и устраивают протесты по все стране.