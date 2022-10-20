Гірські цапи та вівці показали, яке майбутнє чекає на людей: учені неприємно здивовані

Учені шукали гризлі в Скелястих горах, коли виявили нетипову поведінку гірських кіз і овець, — дослідники вважають, що така ж поведінка в майбутньому може стати типовою і для людей.

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Професор біології в Університеті штату Колорадо Джоел Бергер і його колега Форест Гейс разом спостерігали за гризлі в Скелястих горах, коли їхню увагу привернули білі крапки на горі заввишки близько 4 тисяч метрів. Придивившись, учені зрозуміли, що спостерігають за міжвидовою боротьбою, пише Inverse.

Біологи не одразу зрозуміли, за чим саме вони спостерігають. Уся ситуація мала дивний вигляд — тварин ставало дедалі більше, і вони поступово виштовхували одне одного. Лише пізніше вчені помітили, що гірські кози та вівці по суті "воюють" за ділянки бруду. Тоді таємна поведінка тварин поступово ставала зрозумілішою.

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Битися рогами для цих видів — справа звична, але така поведінка характерна всередині групи одного виду. Раніше вченим не доводилося спостерігати за протистоянням кіз і баранів. На думку біологів, те, що вони спостерігали, було протистоянням за обмежені ресурси — мабуть, у калюжах бруду була сіль, яка необхідна тваринам. Тому вони об'єднувалися в групи, щоб захистити свої ресурси.

Бергер і Гейс припускають, що їхнє дослідження має послужити дзвіночком для всього світу. По суті на прикладі кіз і овець, на думку дослідників, ми можемо спостерігати сценарій, який згодом чекає на людство, якщо ми не вирішимо кліматичні проблеми.

У ході дослідження Бергер і його команда спостерігали за десятками міжвидових взаємодій у трьох локаціях уздовж Скелястих гір. Команда зосередилася на оцінці чотирьох ресурсів — тіні, мінералах, воді та снігу. Вчені виявили, що подібні міжвидові конфлікти відбуваються не лише у високогірних районах. Наприклад, слони та носороги також можуть конфліктувати й відлякувати інших тварин від водопою — все це сигнали екстремальних умов, із якими стикаються тварини.

Учені побоюються, що сценарій, який вони побачили в горах, може стати майбутнім і для людей — різкі зміни клімату, мабуть, можуть обернутися протистояннями за необхідні ресурси.

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