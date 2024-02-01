Магнитное поле Земли звенело как струна, а у северного сияния появились "кудри" (видео)

Астрофотографу удалось запечатлеть редкое зрелище, наблюдая за северным сиянием над кратером на юге Исландии.

Related video

16 января астрофотограф Джефф Дай наблюдал за северным сиянием над кратером Керид на юге Исландии. Перед его глазами предстало удивительное и редкое зрелище: колеблющиеся зеленые завитки северного сияния, танцующие над головой, пишет Space.

Эти "кудри северного сияния", по словам ученых, являются результатом больших волн, проходящих через магнитное поле Земли, в результате чего магнитосфера нашей планеты буквально "звенит как колокол". Примечательно, что, как правило, такие пульсации не видны невооруженным глазом — их можно заметить лишь с помощью высокочувствительных магнитных приборов, которые записывают их в виде волнистых линий.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако в этот раз энергичные частицы стекали по пульсирующему земному геомагнитному полю, создавая яркое световое шоу северного сияния. В результате образовалась светящаяся волна на звездном небе.

По словам эксперта по волнам УНЧ из Пекинского университета в Пекине Даю Син-Юй Ли, данное явление можно объяснить, если представить, что магнитное поле Земли походе на гигантскую струну, которая вибрирует. Именно это, по сути, и удалось запечатлеть астрофотографу, причем по оценкам Ли, длина волны здесь составляла несколько километров.

Отметим, что полярные сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра отклоняются к земным полюсам магнитным полем нашей планеты. Эти частицы взаимодействуют с атомами и молекулами земной атмосферы, в результате чего выделяется энергия, вызывая флуоресценцию атмосферы Земли. В то же время цвет полярных сияний зависит от химического состава атмосферы Земли.

По словам космического физика Элизабет Макдональд, в действительности полярные сияния могут многое рассказать ученым о верхних слоях нашей атмосферы, в том числе о ее плотности, составе, скорости потока и силе электрических токов, текущих в верхних слоях атмосферы. Они также могут рассказать и о магнитном поле Земли: как оно распространяется в космос и динамически меняется.

Исследователи отмечают, что в последние годы полярные сияния были особенно впечатляющими — причиной тому повышенная солнечная активность. Более того, ученые считают, что полярные сияния далее будут становиться все более необычными, по мере того, как Светило приближается к пику своего 11-летнего цикла активности — как ожидается, он наступит уже в 2024 году.

Ранее Фокус писал о полярных сияниях на Марсе: ученые объяснили явление, которого не должно быть на планете.