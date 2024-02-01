Таинственный грохот годами мучил людей: под подозрением рыбы с жидкой бородой и рожками (видео)

Исследователь считает, что смог разгадать загадку таинственного шума, который в течение многих лет не давал местным жителям жить спокойно.

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Еще в 2021 году жители Южной Тампы (штат Флорида, США) впервые услышали таинственный тихий грохот, который продолжается до сих пор. За эти годы ученые так и не смогли разгадать его таинственное происхождение, но появилось множество теорий: некоторые считали, что слышат отголоски вечеринки на лодке или в клубе, другие подозревали о существовании сверхсекретного проекта на базе ВВС, а третьи и вовсе подозревали инопланетян, пишет IFLScience.

Так или иначе шли годы, а проблема все еще оставалась актуальной пока руководитель программы рыболовного хозяйства по экологии и акустики среды обитания в Морской лаборатории и аквариуме Моут, доктор Джеймс Локаскио не предложил более научное объяснение возникновения шума. Ученый считает, что тихий грохот в действительности мог быть вызван звуками спаривающихся черных барабанных рыб.

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По словам Локаскио, это довольно необычное и малоизвестное явление, а потому местные жители были весьма удивлены. Сегодня жители Южной Тампы собирают деньги, чтобы купить и установить подводные микрофоны.

По словам Береговой службы охраны Северной Каролины, объяснение Лоскаскио звучит вполне правдоподобно, так как определяющей характеристикой семейства барабанных рыб является способность издавать пульсирующие или "квакающие" звуки. Для этого морские обитатели используют специальные мышцы для вибрации плавательного пузыря, причем каждый вид семейства издает немного разные звуки.

Чтобы подтвердить эту гипотезу Локаскио с коллегами планируют разместить микрофоны под водой — это позволит определить откуда исходит шум. При этом стоимость исследовательского оборудования готовы оплатить местные жители, которые стремятся разгадать загадку таинственного грохота.

Исследователи отмечают, что звук барабанных рыб в действительности может быть весьма раздражающим, а некоторые и вовсе сравнивают его с "пыткой каплями воды", которая может длиться месяцами.

Дело в том, что шумы, издаваемые рыбой-барабаном, достаточно низкие по частоте и достаточно длинные по длине волны, чтобы проникать через волноломы в землю, а затем в дома на берегу моря. В результате местные жители вынуждены месяцами терпеть раздражающий "топот".

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