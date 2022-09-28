Зловещий грохот и шкварчащий бекон. Ученые рассказали, как звучат ледники, когда тают

Огромные ледники — вовсе не неподвижные массы, они издают множество звуков, чтобы "рассказать", что с ними происходит.

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Ледники — по сути крупные тела плотно спрессованого льда. И хоть они выглядят, как монументальные неподвижные массы, это не совсем так. Ученые выяснили, что у каждого ледника, в зависимости от того, что с ним происходит, есть свой определенный звук, который может рассказать ученым, как они тают, пишет CNN.

Например, ледниковый лед настолько классно шипит, что его уже давно используют в качестве развлечения на круизных лайнерах. Из кусочков ледника делают кубики, которые добавляют в коктейли — они издают уникальное шипение, медленно высвобождая сжатый воздух, который накапливали сотни, а может и тысячи лет. Такой вот интертеймент.

Однако звуки ледников можно использовать не только в качестве развлечения для гостей круизных лайнеров. На самом деле, они во многом помогают ученым — например, что именно происходит с ледником и как он тает.

По словам исследователя-океанографа из Института океанографии Скриппса в Сан-Диего Гранта Дина, каждому процессу ледника соответствует определенный звук. Например, при таянии льда ученые слышат звук лопающихся в воде пузырьков воздуха, которые можно сравнить с фейерверком или шкварчащим на сковороде беконом. А вот отделение глыбы льда от края ледника звучит, как "зловещий грохот", напоминающий раскаты грома.

Дин изучает подводные звуки вот уже более двух десятилетий и уверен, что "песни" ледников способны многое рассказать о том, как быстрое тает лед и какие последствия это может повлечь.

Дело в том, что такие процессы, как таяние и отделение глыбы от ледника, происходят на границе, где лед встречается с океаном. Как правило, эти районы крайне опасны для человека, а потому ученым невозможно в них находиться без риска для жизни. Однако мониторить акустические "песни" ледников можно из далека, что исключает риск для ученых.

Океанограф объединился с коллегой Оскаром Гловацки из Польской академии наук. Они использовали подводные микрофоны и покадровую съемку для изучения ледника Ханса. Ученые пришли к выводу, что шум, производимый ледником, можно использовать для вычисления объема потери льда.

Однако это не единственный способ узнать больше о таянии ледников. Океанологи уверены, что огромную роль в прогнозировании таяния ледников в дальнейшем сыграют пузырьки воздуха, которые высвобождаются при этом процессе. По мнению Дина, если им удастся рассчитать количество пузырьков, выходящих из льда, в определенную единицу времени, они смогут прогнозировать, как именно будут таять ледники в будущем и какими объемами.

Отметим, что сегодня существует ряд методов, которые уже позволяют ученым исследовать ледники, в том числе подводные гидролокаторы и радары, сейсмология и фотографии со спутников. Но Дин настаивает, что акустика непременно дополнит пробелы этих методов изучения.

Ранее Фокус писал, что ледник Судного дня тает быстрее, чем за последние 5,5 тысяч лет.