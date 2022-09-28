Зловісний гуркіт і бекон, що шкварчить. Учені розповіли, як лунають льодовики, коли тануть

Величезні льодовики — зовсім не нерухомі маси, вони видають безліч звуків, щоб "розповісти", що з ними відбувається.

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Льодовики — по суті великі тіла щільно спресованого льоду. І хоч вони виглядають, як монументальні нерухомі маси, це не зовсім так. Учені з'ясували, що кожен льодовик, залежно від того, що з ним відбувається, має свій певний звук, який може розповісти вченим, як вони тануть, пише CNN.

Наприклад, льодовиковий лід настільки класно шипить, що його вже давно використовують як розваги на круїзних лайнерах. Зі шматочків льодовика роблять кубики, які додають у коктейлі — вони видають унікальне шипіння, повільно вивільняючи стиснене повітря, яке накопичували сотні, а може й тисячі років. Такий ось інтертеймент.

Однак звуки льодовиків можна використовувати не тільки як розваги для гостей круїзних лайнерів. Насправді вони багато в чому допомагають вченим — наприклад, що саме відбувається з льодовиком і як він тане.

За словами дослідника-океанографа з Інституту океанографії Скріппса в Сан-Дієго Гранта Діна, кожному процесу льодовика відповідає певний звук. Наприклад, під час таненні льоду вчені чують звук бульбашок повітря, що лопаються у воді, які можна порівняти з феєрверком або беконом, що шкварчить на сковороді. А ось відділення брили льоду від краю льодовика звучить, як "зловісний гуркіт", що нагадує звук грому.

Дін вивчає підводні звуки вже понад два десятиліття і впевнений, що "пісні" льодовиків здатні багато розповісти про те, як швидке тане лід і які наслідки це може спричинити.

Справа в тому, що такі процеси, як танення та відокремлення брили від льодовика, відбуваються на кордоні, де лід зустрічається з океаном. Як правило, ці райони вкрай небезпечні для людини, а тому вченим неможливо в них бути без ризику для життя. Однак моніторити акустичні "пісні" льодовиків можна здалеку, що унеможливлює ризик для вчених.

Океанограф об'єднався з колегою Оскаром Гловацьки з Польської академії наук. Вони використовували підводні мікрофони та покадрову зйомку для вивчення льодовика Ганса. Вчені дійшли висновку, що шум, який виробляється льодовиком, можна використовувати для обчислення обсягу втрати льоду.

Однак це не єдиний спосіб дізнатися більше про танення льодовиків. Океанологи впевнені, що величезну роль у прогнозуванні танення льодовиків надалі зіграють бульбашки повітря, які вивільняються у процесі. На думку Діна, якщо їм вдасться розрахувати кількість бульбашок, що виходять із льоду, у певну одиницю часу, вони зможуть прогнозувати, як саме тануть льодовики в майбутньому та якими обсягами.

Зазначимо, що сьогодні існує низка методів, які вже дозволяють вченим досліджувати льодовики, зокрема підводні гідролокатори та радари, сейсмологія та фото із супутників. Але Дін наполягає, що акустика обов'язково доповнить прогалини цих способів вивчення.

Раніше Фокус писав, що льодовик Судного дня тане швидше, ніж за останні 5,5 тисячі років.