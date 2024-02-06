Названо то, что делает нас "ненадежными" в глазах окружающих: эти следы приносит старость

Новое исследование показывает, что люди с морщинами на лице кажутся менее привлекательными и не вызывают доверия.

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В последнее время люди все больше стремятся стареть изящно — то есть принимают те следы, которые оставляет на нас старость, а именно седину и морщины. Ранее исследователи предполагали, что линии на лице человека, появляющиеся с возрастом являются признаками мудрости и красоты, однако оказалось, что люди значительно более поверхностные, чем считалось ранее, пишет Daily Mail.

Новое исследование команды из Берлинского университета имени Гумбольдта обнаружило, что мы считаем людей с морщинами на лице менее приятными и заслуживающими доверия. В исследовании немецких ученых приняли участие 353 человека, которых попросили оценить изображения аватаров с морщинами на лицах и без них.

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Реципиентов попросили оценить, насколько привлекательными, теплыми, приятными и заслуживающими доверия, а также моральными и уравновешенными выглядят люди на фото. Кроме того, участников исследования попросили оценить, в какой степени каждое лицо выражает счастье, гнев, печаль, страх, отвращение и удивление.

Результаты исследования показали, что морщинистые лица считаются менее привлекательными, приятными и вызывающими доверие. Реципиенты также воспринимали их как такие, что демонстрируют больше негативных эмоций.

Ученые обнаружили, что эффекты были более выраженными для женских лиц и оставались одинаковыми для всех возрастных категорий участников в возрасте от 18 до 68 лет. Таким образом ученые обнаружили, что пожилые люди часто могут восприниматься окружающими как менее приятные только по причине того, что на их лицах есть морщины.

Предыдущие исследования уже показали, что первое впечатление достаточно трудно исправить, а потому такое восприятие людей, лица которых покрыты морщинами, может иметь долгосрочную перспективу.

Ранее Фокус писал о доступном средстве от старости: витамин С способен омолаживать кожу и бороться с морщинами.