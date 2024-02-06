Названо те, що робить нас "ненадійними" в очах оточення: ці сліди приносить старість

Нове дослідження показує, що люди зі зморшками на обличчі здаються менш привабливими та не викликають довіри.

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Останнім часом люди дедалі більше прагнуть старіти витончено — тобто приймають ті сліди, які залишає на нас старість, а саме сивину та зморшки. Раніше дослідники припускали, що лінії на обличчі людини, які з'являються з віком, є ознаками мудрості й краси, проте виявилося, що люди значно поверхневіші, ніж вважалося раніше, пише Daily Mail.

Нове дослідження команди з Берлінського університету імені Гумбольдта виявило, що ми вважаємо людей зі зморшками на обличчі менш приємними й такими, що заслуговують на довіру. У дослідженні німецьких учених взяли участь 353 людини, яких попросили оцінити зображення аватарів зі зморшками на обличчях і без них.

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Реципієнтів попросили оцінити, наскільки привабливими, теплими, приємними й такими, що заслуговують на довіру, а також моральними та врівноваженими здаються люди на фото. До того ж учасників дослідження попросили оцінити, якою мірою кожне обличчя виражає щастя, гнів, смуток, страх, огиду й здивування.

Результати дослідження показали, що зморшкуваті обличчя вважаються менш привабливими, приємними й такими, що викликають довіру. Реципієнти також сприймали їх як такі, що демонструють більше негативних емоцій.

Учені виявили, що ефекти були вираженішими для жіночих облич і залишалися однаковими для всіх вікових категорій учасників віком від 18 до 68 років. Так учені виявили, що літні люди часто можуть сприйматися оточенням як менш приємні тільки через те, що на їхніх обличчях є зморшки.

Попередні дослідження вже показали, що перше враження досить важко виправити, а тому таке сприйняття людей, обличчя яких вкриті зморшками, може мати довгострокову перспективу.

Раніше Фокус писав про доступний засіб від старості: вітамін С здатний омолоджувати шкіру та боротися зі зморшками.