Садятся на голову, свесив "ножки". Бумажные наутилусы катаются верхом на медузах в океане (видео)

Самки буквально садятся медузам на головы и используют их в качестве такси в океане — таким образом они защищают свое потомство.

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Океан покрывает более 70% поверхности Земли и является домом для множества удивительных животных. Некоторые из них ведут себя настолько странно, что ученые не перестают удивляться — например, самки бумажных наутилусов, которые "седлают" медуз в океане и передвигаются верхом на них в толще воды, пишет IFLScience.

Удивительное фото автостопщика верхом на медузе было сделано Рене Калоццопа и было отмечено наградой Ocean Portfolio Award в номинации "Фотограф года океана 2023" по версии журнала Oceanographic.

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На изображении видна самка бумажного наутилуса с футляром для яиц верхом на маленькой медузе. Фото было сделано макрообъективом 60 мм во время погружения в черную воду в Анилао, Филиппины. Отметим, что сумка для яиц бумажного наутилуса может вмещать до 170 яиц, которые животное будет носить за собой пока детеныши не вылупятся.

Любопытно, что яйцевой мешок сам по себе может выступать в качестве плавучего устройства, однако медуза является дополнительным средством передвижения и защитником. Дело в том, что ее стрекальные клетки также защищают наутилуса и его многочисленное потомства от хищников в океане.

Эти уникальные головоногие моллюски поднимают на поверхность воды лишь ночью, чтобы накормить и проверить свою икру. По большей части ранее они были известны лишь местным рыбакам, однако со временем дайвинг в черной воде на Филиппинах стал популярным, а потому все больше людей смогли наблюдать этих морских обитателей в их привычной среде обитания.

Отметим, что медузы не являются единственными животными, к которым могут прикрепляться бумажные наутилусы. По словам морского биолога Атлантического университета Флориды, доктора Челки Бенниса, сам бумажных наутилусов также были замечены катающимися на медузах, прикрепленными к водорослям: любопытно, что они держали друг за друга, образуя цепочку из 20-30 особей.

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