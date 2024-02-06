Очень приятная смерть от Фугу: как люди умирают, попробовав японский рыбный деликатес

Кулинарные критики предполагают, что на самом деле нейротоксин рыбы фугу придает еде "приятное ощущением онемения" за которое можно умереть.

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Фугу — японский деликатес, который готовят из нарезанной рыбы фугу. Это блюдо невероятно заманчиво для отважных любителей гастрономии, однако этот опыт также может оказаться смертельным — потребуется всего одно неверное движение ножа, пишет IFLScience.

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Что такое фугу

Как правило, это блюдо готовят из нарезанной рыбы фугу и подают как сашими. Шеф-повара часто придают тонко нарезанному филе форму невинного цветка, однако на самом деле этот деликатес является смертельно опасным.

Для приготовления блюда используют различные виды, однако наиболее популярным является тигровый фугу, он же также и самый ядовитый. Известно, что история употребления рыбы фугу в пищу в Японии насчитывает более 4000 лет, однако того, эту рыбу, вероятнее всего, если по необходимости, а вовсе не из-за модных тенденций.

На самом деле само по себе мясо фугу является вполне безопасным, однако другие ее части, такие как глаза, кровь, печень, яичники и кишечник, содержат тетродотоксин (ТТХ). Отметим, что ТТХ сегодня является одним из самых сильных нейротоксических ядов, обнаруженных в природе: например, он в 1200 раз более токсичен, чем цианид — всего 2 мг достаточно, чтобы убить человека. Токсин атакует организм, препятствуя передаче сигналов от нервов к мышцам, в результате чего блокируются натриевые каналы, а это приводит к параличу.

Отравление фугу

Исследователи отмечают, первые симптомы отравления ТТХ после употребления фугу могут появиться уже через 10 минут или же спустя 6 часов после трапезы. Люди, отравленные токсином фугу почувствуют покалывание и онемение языка, губ и лица. Далее наступит мышечный паралич, в результате чего будут наблюдаться проблемы с глотанием, ходьбой, речью и дыханием.

В большинстве легких случаев отравления симптомы пройдут в течение 24 часов, однако в более тяжелых случаях может привести к угнетению дыхания, недостаточности кровообращения и смерти. Данные министерства здравоохранения Японии свидетельствуют о том, что от отравления иглобрюхом ежегодно страдают около полусотни человек. В то же время нет официальной статистики смертности из-за употребления рыбы фугу, но считается, что ежегодно погибает "несколько человек".

Отметим, что в настоящее время не существует эффективного лечения или противоядия от отравления рыбой фугу, поэтому, как только появляются характерные симптомы, обреченные люди должны переждать шторм и надеяться, что они не выпили смертельную дозу.

Рыбаки поймали трех иглобрюхих Такифугу Фото: Shutterstock

Какой вкус у фугу

Те, кто рискнул попробовать фугу отмечают, что ее филе имеет мягкий и довольно легкий вкус. В то же время критики отмечают, что нейротоксин добавляет "приятное ощущение онемения при употреблении в пищу в небольших количествах".

Учитывая очевидную опасность, потребление фугу строго контролируется и запрещено во многих частях мира. Например, продажа любой рыбы-фугу Tetraodontidae полностью запрещена в Европейском Союзе.

В Японии это законно, хотя закон разрешает подавать это блюдо только высококвалифицированным поварам и лицензированным ресторанам. Она была запрещена в стране в течение нескольких столетий, с 1570 по 1870 годы, из-за большого количества смертей, связанных с этой грозной рыбой.

Ранее Фокус писал о том, то жадную рыбу убил ее собственный обед 180 млн лет назад: проглотила больше, чем смогла переварить.