Ад на Земле существует и там живут лошади: как они выживают при температуре -70°C

Исследователи обнаружили, что сибирские лошади чрезвычайно быстро эволюционировали, чтобы выжить при самых низких температурах.

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Якутский регион в Северной Сибири является одним из самых негостеприимных и холодных мест на Земле — температура здесь порой может достигать невероятных -70°C, но это не мешает жизни процветать в таких условиях, пишет IFLScience.

Исследователи обнаружили, что даже в таких экстремальных условиях некоторые виды животных способны процветать. Например, якутские лошади со своей зимней шерстью, приземистыми телами и короткими конечностями удивительно хорошо приспособились к морозному климату — ученые считают, они прячут в рукаве один полезный трюк.

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Чтобы справиться с экстремальными погодными условиями, сибирские лошади развили способность снижать скорость своего метаболизма и понижать внутреннюю температуру тела. Не секрет, что некоторые животные, впадающие в спячку, делают то же самое — например, любопытные арктические суслики.

Разница заключается в том, что впадающие в спячку животные в этот период малоподвижны, тогда как якутские лошади продолжают передвигаться и заниматься своими делами. Ученые прозвали этот странный навык лошадей "стоячей спячкой". Кроме того, насколько известно науке, никакие другие пороги лошадей не делают ничего подобного.

По словам исследователей, не менее удивительной кажется и скорость, с которой лошади развили метаболическую, анатомическую и физиологическую адаптацию. Фактически это одна их самых быстрых случаев адаптации к экстремальным температурам Арктики, о которой известно ученым. В ходе исследования ученые проанализировали геномы современных якутских лошадей, а также окаменелости, датируемые началом 19-го века, а также останки лошадей, живших на Земле около 5200 лет назад. После ученые сравнили образцы с геномами позднеплейстоценовых и современных лошадей Пржевальского.

Результаты позволяют предположить, что современные якутские лошади не происходят от местных лошадей, ранее населявших этот регион. Вероятно, они были завезены сюда после миграции якутов несколько столетий назад. Таким образом ученые считают, что эта удивительная способность развилась у местных лошадей крайне быстро — всего за несколько сотен лет, что удивительно быстро с точки зрения эволюции.

Ранее Фокус писал о том, что ад на Земле находится в России: температура в этой обитаемой точке достигает -71,2 °C.