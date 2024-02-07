Ученые видели лишь одну: в океане найдена редкая медуза с красной мишенью "на лбу" (фото)

Обычно для описания нового вида требуются несколько экземпляров, однако на этот раз ученым пришлось обойтись лишь одной особью.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и является домом для множества видов, которые все еще не знакомы науке. Некоторые из них прекрасно вписываются в существующие таксономические семейства, однако другие настолько необычны, что требуют создания совершенно новых систем, пишет IFLScience.

Во время нового погружения с помощью дистанционного управляемого аппарата (ROV) в кальдере Сумису у побережья островов Огасавара, примерно в 460 километрах к югу от Токио в Японии, на глубине 812 метров ученые обнаружили совершенно новый вид медуз. Новый вид был назван Медуза Георгиевского креста (Santjordiapagesi).

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Как правило, для описания нового вида требуется несколько особей, но на этот раз новый вид был идентифицирован и описан лишь по одному образцу, пойманному с помощью подводного аппарата. Отметим, что первая особь была обнаружена здесь в 2002 году, с тех пор прошло 10 лет, прежде чем в 2022 году ученые смогли обнаружить больше особей того же вида.

Кальдера Сумису представляет собой гидротермальную глубоководную вулканическую структуру диаметром около 10 километров. Исследователи предполагают, что дальнейшие более глубокие погружения в этом регионе, вероятно, позволят обнаружить большее количество удивительных новых видов.

Отметим, что медуза Георгиевского креста получила свое название из-за ярко-красного креста, который можно рассмотреть на куполе медузы — на самом деле он является ее желудком. По словам последнего автора статьи, профессора зоологии Института биологических наук Университета Сан-Паулу и директора Центра морских исследований Андре Морандини, этот новый вид сильно отличается от всех обнаруженных ранее глубоководных медуз.

Представители этого вида имеют относительно небольшие размеры в сравнении с другими особями в этой среде. Их ярко-красный крест желудка, вероятно, связан с захватом пищи — предполагается, что он помогает медузе прятать уже захваченную медузу от хищников. Большую часть медуз Георгиевского креста представляют собой биолюминесцентные организмы, светящиеся в самых глубоких точках океана, а потому красный желудок медузы может приглушить их свечение.

Авторы исследования также отмечают, что медузе было дано новое имя подсемейство, к которому она принадлежит — Santjordiinae. Ученые также заметили, что представители этого вида имеют небольшие сенсорные структуры по краю и под ее куполом, что делает их уникальными в отряде, к которому принадлежат другие широко распространенные виды, например лунные медузы.

Команда также считает, что, поскольку новый вид сильно отличается от всех других ранее обнаруженных видов, он также может содержать новый набор ядов, которые могут сильно отличаться от ранее изученных. Однако это ученым еще лишь предстоит узнать.

Ранее Фокус писал о том, что бумажные наутилусы катаются верхом на медузах в океане: садятся на голову, свесив "ножки".