Ошибочка вышла. На планетах-океанах вместо воды может плескаться магма

Исследователи нашли неточность в интерпретации результатов наблюдений за далекими экзопланетами.

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Далекие планеты, где как предполагалось, существуют океаны, могут оказаться слишком горячими для жидкой воды, и вероятнее всего могут быть покрыты океанами из магмы, пишет New Scientist.

Суперземли, которые, как считают ученые, способны поддерживать жизнь, на самом деле могут быть покрыты горячей, расплавленной магмой. Речь идет о так называемых гикеанских экзопланетах – планетах-океанах, где достаточно теплые условия для того, чтобы вода оставалась в жидком состоянии. Именно они могут содержать магматические океаны, вместо водных.

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Автор нового исследования Оливер Шорттл из Кембриджского университета и его команда пришли к такому выводу на основе наблюдений космического телескопа Джеймса Уэбба за экзопланетой K2-18b. Дело в том, что эта экзопланета как раз относится к гикеанам, и предполагается, что на ее поверхности есть жидкая вода, так как в ее атмосфере много водорода.

Но модели климата K2-18b показывают, что на планете может быть жарче, чем предполагалось. Температура может быть настолько высокой, что вода в океанах давно бы вскипела.

Исследователи выяснили, каким был бы химический состав атмосферы планеты, если бы на ее поверхности были океаны из магмы, а не из воды, что соответствовало бы более высоким температурам. Результаты моделирования соответствовали наблюдениям космического телескопа так же, как и для планеты покрытой океанами воды.

"Такие радикально разные условия выглядят в данных очень похожими. Это делает обнаружение пригодных планет для жизни более сложной задачей, чем мы предполагали", — говорит Шорттл.

Результаты исследования показали, что астрономам понадобятся более подробные данные, чтобы увидеть разницу между потенциально обитаемым миром и полного расплавленной магмы.

В случае с K2-18b, по словам Шорттла, вопрос должен быть решен с помощью дополнительные наблюдения телескопа Уэбба. Что же касается других экзопланет, то возможно, ученым придется разработать другие методы поиска обитаемых миров с жидкой водой.

Напомним, недалеко от Земли обнаружены две новые планеты. Астрономы обнаружили два мира, которые вращаются вокруг меньших, чем наше Солнце звезд.