Помилочка вийшла. На планетах-океанах замість води може плескатися магма

Дослідники знайшли неточність в інтерпретації результатів спостережень за далекими екзопланетами.

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Далекі планети, де, як передбачалося, існують океани, можуть виявитися занадто гарячими для рідкої води, і найімовірніше можуть бути вкриті океанами з магми, пише New Scientist.

Суперземлі, які, як вважають учені, здатні підтримувати життя, насправді можуть бути покриті гарячою, розплавленою магмою. Йдеться про так звані гікеанські екзопланети — планети-океани, де достатньо теплі умови для того, щоб вода залишалася в рідкому стані. Саме вони можуть містити магматичні океани, замість водних.

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Автор нового дослідження Олівер Шорттл з Кембриджського університету і його команда дійшли такого висновку на основі спостережень космічного телескопа Джеймса Вебба за екзопланетою K2-18b. Річ у тім, що ця екзопланета якраз належить до гікеанів, і припускають, що на її поверхні є рідка вода, оскільки в її атмосфері багато водню.

Але моделі клімату K2-18b показують, що на планеті може бути спекотніше, ніж передбачалося. Температура може бути настільки високою, що вода в океанах давно б закипіла.

Дослідники з'ясували, яким був би хімічний склад атмосфери планети, якби на її поверхні були океани з магми, а не з води, що відповідало б вищим температурам. Результати моделювання відповідали спостереженням космічного телескопа так само, як і для планети вкритої океанами води.

"Такі радикально різні умови виглядають у даних дуже схожими. Це робить виявлення придатних планет для життя складнішим завданням, ніж ми припускали", — каже Шорттл.

Результати дослідження показали, що астрономам знадобляться детальніші дані, щоб побачити різницю між потенційно населеним світом і повним розплавленою магмою.

У випадку з K2-18b, за словами Шорттла, питання має бути вирішене за допомогою додаткових спостережень телескопа Вебба. Що ж стосується інших екзопланет, то, можливо, вченим доведеться розробити інші методи пошуку населених світів із рідкою водою.

Нагадаємо, недалеко від Землі виявлено дві нові планети. Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце зірок.