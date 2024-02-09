На Солнце появилось гигантское пятно, которое видно даже с Марса: теперь оно "смотрит" на Землю (фото)

Группу солнечных пятен можно увидеть с Земли даже без использования сложного оборудования.

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Пятно на Солнце, которое было видно даже с Марса, теперь повернулось в сторону Земли, пишет Space.com.

На самом деле это гигантская группа солнечных пятен названная AR3576, которая простирается на 200 тыс. км. Группа включает в себя как минимум четыре черных ядра, и каждое из них больше самой Земли. Изображение этих пятен было сделано марсоходом NASA Perseverance непосредственно с поверхности Марса.

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Теперь же группу солнечных пятен можно увидеть с Земли даже без использования сложного оборудования. Все что понадобится для того, чтобы разглядеть темный участок – сертифицированные очки для наблюдения за солнечным затмением.

Снимок солнечного пятна с поверхности Марса Фото: NASA/JPL-Caltech

Солнечные пятна – это темные и более холодные области на поверхности Солнца, которые порождают солнечные вспышки и корональные выбросы массы (КВМ).

Частота появления таких солнечных пятен говорит о том, какой уровень солнечной активности наблюдается на данные момент в течение 11-летнего солнечного цикла. Последний зависит от магнитного поля Солнца. Чем ближе находится солнечный максимум, который является самым высоким уровнем активности звезды, такие пятна на Солнце будут появляться все чаще.

Имеющееся солнечное пятно уже изобилует солнечными вспышками М-класса, и согласно прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), пятно может нести угрозу потенциальных вспышек Х-класса – самого мощного типа вспышек.

Солнечные вспышки происходят, когда магнитная энергия накапливается в солнечной атмосфере и высвобождается в виде интенсивного всплеска электромагнитного излучения. Сильные солнечные вспышки могут сопровождаться КВМ. Когда последние достигают Земли, они нарушают магнитосферу планеты, что приводит к геомагнитным бурям и полярным сияниям.

Ученые пристально следят за всем происходящим на Солнце, потому как разного рода происшествия на звезде могут быть опасными для спутников в космосе и даже для электронных технологий на Земле.

Исследователи из Центра прогнозирования космической погоды NOAA проводят ежедневный анализ солнечных пятен, чтобы оценить угрозы. NASA также имеет парк космических кораблей, известных под общим названием Обсерватория гелиофизических систем (HSO), предназначенных для изучения Солнца и его влияния на Солнечную систему, включая последствия космической погоды.

Напомним, мощный взрыв на Солнце привел к отключению радиосвязи на части Земли. Во время солнечной вспышки в космос улетел огромный поток плазмы и это запечатлел космический аппарат NASA.