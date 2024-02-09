На Сонці з'явилася гігантська пляма, яку видно навіть із Марса: тепер вона "дивиться" на Землю (фото)

Групу сонячних плям можна побачити із Землі навіть без використання складного обладнання.

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Пляма на Сонці, яку було видно навіть із Марса, тепер повернулася в бік Землі, пише Space.com.

Насправді це гігантська група сонячних плям названа AR3576, яка простягається на 200 тис. км. Група містить щонайменше чотири чорні ядра, і кожне з них більше за саму Землю. Зображення цих плям зробив марсоход NASA Perseverance безпосередньо з поверхні Марса.

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Тепер же групу сонячних плям можна побачити із Землі навіть без використання складного обладнання. Усе, що знадобиться для того, аби розгледіти темну ділянку, — сертифіковані окуляри для спостереження за сонячним затемненням.

Знімок сонячної плями з поверхні Марса Фото: NASA/JPL-Caltech

Сонячні плями — це темні та холодніші області на поверхні Сонця, які породжують сонячні спалахи та корональні викиди маси (КВМ).

Частота появи таких сонячних плям свідчить про те, який рівень сонячної активності спостерігається на цей час протягом 11-річного сонячного циклу. Останній залежить від магнітного поля Сонця. Що ближче розташований сонячний максимум, який є найвищим рівнем активності зірки, то такі плями на Сонці з'являтимуться дедалі частіше.

Наявна сонячна пляма вже рясніє сонячними спалахами М-класу, і, згідно з прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), пляма може нести загрозу потенційних спалахів Х-класу — найпотужнішого типу спалахів.

Сонячні спалахи відбуваються, коли магнітна енергія накопичується в сонячній атмосфері та вивільняється у вигляді інтенсивного сплеску електромагнітного випромінювання. Сильні сонячні спалахи можуть супроводжуватися КВМ. Коли останні досягають Землі, вони порушують магнітосферу планети, що призводить до геомагнітних бур і полярних сяйв.

Учені пильно стежать за всім, що відбувається на Сонці, тому що різного роду події на зірці можуть бути небезпечними для супутників у космосі та навіть для електронних технологій на Землі.

Дослідники з Центру прогнозування космічної погоди NOAA проводять щоденний аналіз сонячних плям, щоб оцінити загрози. NASA також має парк космічних кораблів, відомих під загальною назвою Обсерваторія геліофізичних систем (HSO), призначених для вивчення Сонця та його впливу на Сонячну систему, включно з наслідками космічної погоди.

Нагадаємо, потужний вибух на Сонці призвів до відключення радіозв'язку на частині Землі. Під час сонячного спалаху в космос полетів величезний потік плазми, і це зафіксував космічний апарат NASA.