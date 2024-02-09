Загадка астероида Фаэтон: метеорный поток Геминиды оказался в 10 раз старше, чем считалось

Исследователи смоделировали процесс появления крупнейшего метеорного потока.

Related video

Новое исследование показало, что метеорный поток Геминиды, который наблюдается ближе к концу каждого года, возник 18 тыс. лет назад. Открытие говорит о том, что метеороиды могут быть в 10 раз старше, чем считалось ранее, пишет Space.com.

Метеорный поток был назван в честь созвездия Близнецов (лат. Gemini) – региона в ночном небе, откуда кажется появляются метеоры. На самом же деле метеоры происходят от астероида Фаэтон 3200, который движется по вытянутой орбите и находится на расстоянии всего 0,14 астрономических единиц от Солнца. В самой ближайшей точке от Солнца астероид шириной 5,1 км приобретает свой кометный хвост.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На протяжении долгого времени ученые считали, что этот хвост состоит из осколков горных пород, которые образуют пылевое облако, а оно в свою очередь, порождает Геминиды. Но новые наблюдения говорят о том, что сейчас частицы хвоста астероида в тысячу раз меньше, чем те, которые Фаэтон когда-то отправил в сторону Земли. Следовательно, каменное облако, которое ответственно за метеорный поток Геминиды, должно было сформироваться в далеком прошлом.

Согласно теории, Фаэтон разбросал фрагменты Геминид рядом с Землей около 2 тыс. лет назад, потому что именно тогда астероид подошел ближе всего к Солнцу, говорит аспирант астрономии Сеульского национального университета Южной Кореи Хангбин Джо. Но для этого на астероиде должно было быть огромное количество льда, что является маловероятным.

Вместо этого Джо и соавтор исследования профессор астрономической программы Сеульского национального университета сосредоточились на другой теории — вращательной нестабильности. В таком случае Солнце будет "толкать" астероид, заставляя его вращаться все быстрее, и в какой-то момент, центробежная сила преодолеет гравитационную, держащую астероид целым.

В случае с Фаэтоном такая нестабильность частично раздробила бы его, создавая при этом тысячи осколков – метеорный поток Геминиды.

Чтобы проверить свою теорию, исследователи вернулись к сегодняшнему дню, определив положение и скорость Фаэтона за последние 100 000 лет. Затем они выбрали девять периодов времени, каждый по 1000 лет, в течение которых они смоделировали выбрасывание кусков камня астероидом.

Симуляция смоделировала то, насколько быстро должна вращаться сфера массой в 116 трлн кг, чтобы выбросить в космос около 300 тыс. фрагментов. Потом исследователи проследили путь этих обломков на протяжении тысячелетий, принимая во внимание притяжение всех планет Солнечной системы.

Моделирование подтвердило, что сильно вращающийся Фаэтон мог породить Геминиды. Также анализ показал, что общая масса метеоров составляет около 10 млн тонн, что согласуется с более ранними исследованиями. Более того, два моделирования почти точно имитировали наблюдаемые траектории Геминид.

Согласно новым моделям, Фаэтон растерял частички себя около 18 тыс. лет назад. Ученые также выяснили, что Геминиды – это всего лишь часть выброшенного материала, которую гравитация Венеры и Земли притянули к себе около 4 тыс. лет назад.

По словам Джо, после потери массы Фаэтон, вероятно, замедлился из-за сохранения углового момента. Но новые наблюдения показывают, что космический камень снова вращается быстрее, сокращая период своего вращения на 4 миллисекунды каждый год. Это означает, что однажды могут родиться новые метеоры, но только через миллионы лет.

Напомним, ученые выяснили, что образцы астероида Бенну являются частью древнего водного мира. Ученые выяснили, что частицы камней и пыли с околоземного астероида содержат много углерода и воды и они могли появиться на возможно пригодной для жизни океанской планете.